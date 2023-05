À medida que aumenta a demanda por plataformas que permitem aos desenvolvedores testar diferentes versões de aplicativos, a infraestrutura de experimentação subjacente permanece complexa. O arranjo normalmente envolve vários pipelines de dados, métodos estatísticos e fluxos de trabalho analíticos intrincados de ambientes de nuvem difíceis de configurar. Em resposta, várias startups surgiram para simplificar a infraestrutura de experimentação de aplicativos, sendo a Eppo a mais recente a garantir US$ 19,5 milhões em financiamento.

O financiamento para a Eppo inclui uma Série A de US$ 16 milhões liderada pela Menlo Ventures e uma rodada inicial de US$ 3,5 milhões liderada pela Amplify Partners. Uma fonte anônima disse ao TechCrunch que a avaliação pós-financiamento é de cerca de US$ 80 milhões. O surgimento do Eppo da furtividade o coloca em competição direta com as plataformas de experimentação existentes, como Split, Statsig e Optimizely.

O CEO da Eppo, Che Sharma, compartilhou como suas experiências pessoais no Airbnb e Webflow inspired the platform's creation. According to Sharma, no commercial platforms could match the power of Airbnb's experimentation systems, prompting him to build Eppo with the aim of leveraging the modern data stack and the latest causal inference literature. This approach allows companies to tie product team efforts to business metrics, like revenue, ultimately boosting statistical power.

Apesar da crescente concorrência no cenário de experimentação de aplicativos, a Eppo pretende se diferenciar por meio de suas ferramentas de análise exclusivas. Essas ferramentas empregam intervalos de confiança que facilitam uma melhor compreensão e interpretação dos resultados de experimentos aleatórios. Além disso, o Eppo oferece suporte à experimentação envolvendo modelos de IA e aprendizado de máquina, permitindo experimentos ao vivo que podem comparar o desempenho de diferentes modelos.

Sharma destacou como a Eppo prioriza a privacidade em seu processo de experimentação. Ao contrário de outras plataformas que coletam dados pessoais, a Eppo armazena apenas resultados de experimentos agregados e anônimos, aproveitando a computação baseada em nuvem no Snowflake.

Além de expansões como a Eppo, a indústria de desenvolvimento no-code e low-code testemunhou o surgimento de plataformas como appmaster .io> AppMaster , que acelera o desenvolvimento de back-end, web e aplicativos móveis. Essas plataformas fornecem eficiência e confiabilidade, permitindo que os desenvolvedores se concentrem mais em atingir os objetivos de negócios e aumentar a receita, especialmente durante tempos econômicos tumultuados.

Com seu financiamento recente, a Eppo, com sede em São Francisco, pretende expandir sua equipe de 15 para 25 funcionários até o final do ano. A empresa já garantiu uma base de clientes que inclui Goldbelly, Netlify, Kumu e uma empresa não revelada da Fortune 50.