Khi nhu cầu về nền tảng cho phép nhà phát triển thử nghiệm các phiên bản ứng dụng khác nhau tăng lên, cơ sở hạ tầng thử nghiệm cơ bản vẫn phức tạp. Sự sắp xếp thường liên quan đến nhiều đường dẫn dữ liệu, phương pháp thống kê và quy trình phân tích phức tạp từ các môi trường đám mây khó định cấu hình. Đáp lại, một số công ty khởi nghiệp đã xuất hiện để đơn giản hóa cơ sở hạ tầng thử nghiệm ứng dụng, với Eppo là công ty mới nhất nhận được khoản tài trợ 19,5 triệu đô la.

Khoản tài trợ cho Eppo bao gồm vòng Series A trị giá 16 triệu đô la do Menlo Ventures dẫn đầu và vòng hạt giống trị giá 3,5 triệu đô la do Amplify Partners dẫn đầu. Một nguồn ẩn danh nói với TechCrunch rằng định giá sau khi tài trợ là khoảng 80 triệu đô la. Sự nổi lên của Eppo từ tính năng tàng hình khiến nó cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng thử nghiệm hiện có như Split, Statsig và Optimizely.

Giám đốc điều hành của Eppo, Che Sharma, đã chia sẻ trải nghiệm cá nhân của ông tại Airbnb và Webflow inspired the platform's creation. According to Sharma, no commercial platforms could match the power of Airbnb's experimentation systems, prompting him to build Eppo with the aim of leveraging the modern data stack and the latest causal inference literature. This approach allows companies to tie product team efforts to business metrics, like revenue, ultimately boosting statistical power.

Bất chấp sự cạnh tranh ngày càng tăng trong bối cảnh thử nghiệm ứng dụng, Eppo đặt mục tiêu tạo sự khác biệt thông qua các công cụ phân tích độc đáo của mình. Các công cụ này sử dụng các khoảng tin cậy giúp hiểu rõ hơn và giải thích các kết quả thử nghiệm ngẫu nhiên. Hơn nữa, Eppo hỗ trợ thử nghiệm liên quan đến các mô hình AI và máy học, cho phép các thử nghiệm trực tiếp có thể so sánh hiệu suất của các mô hình khác nhau.

Sharma đã nhấn mạnh cách Eppo ưu tiên quyền riêng tư trong quá trình thử nghiệm của mình. Không giống như các nền tảng thu thập dữ liệu cá nhân khác, Eppo chỉ lưu trữ các kết quả thử nghiệm được tổng hợp, ẩn danh, tận dụng tính toán dựa trên đám mây trên Snowflake.

Ngoài các phần mở rộng như Eppo, ngành phát triển no-code và low-code đã chứng kiến sự gia tăng của các nền tảng như appmaster .io> AppMaster , giúp tăng tốc độ phát triển của các ứng dụng phụ trợ, web và di động. Các nền tảng này mang lại hiệu quả và độ tin cậy, cho phép các nhà phát triển tập trung hơn vào việc đáp ứng các mục tiêu kinh doanh và tăng doanh thu, đặc biệt là trong thời kỳ kinh tế bất ổn.

Với khoản tài trợ gần đây, Eppo có trụ sở tại San Francisco đặt mục tiêu mở rộng đội ngũ của mình từ 15 lên 25 nhân viên vào cuối năm nay. Công ty đã có được một cơ sở khách hàng bao gồm Goldbelly, Netlify, Kumu và một công ty Fortune 50 không được tiết lộ.