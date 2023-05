ডেভেলপারদের বিভিন্ন অ্যাপ সংস্করণ পরীক্ষা করার অনুমতি দেয় এমন প্ল্যাটফর্মের চাহিদা বাড়ায়, অন্তর্নিহিত পরীক্ষামূলক অবকাঠামো জটিল থেকে যায়। ব্যবস্থায় সাধারণত একাধিক ডেটা পাইপলাইন, পরিসংখ্যান পদ্ধতি এবং চ্যালেঞ্জিং-টু-কনফিগার ক্লাউড পরিবেশ থেকে জটিল বিশ্লেষণাত্মক কর্মপ্রবাহ জড়িত থাকে। এর প্রতিক্রিয়ায়, অ্যাপের পরীক্ষামূলক পরিকাঠামোকে সহজ করার জন্য বেশ কিছু স্টার্টআপ আবির্ভূত হয়েছে, যেখানে Eppo হল $19.5 মিলিয়ন অর্থায়নের জন্য সর্বশেষতম।

Eppo-এর জন্য তহবিলের মধ্যে রয়েছে মেনলো ভেঞ্চারসের নেতৃত্বে $16 মিলিয়ন সিরিজ A, এবং Amplify Partners-এর নেতৃত্বে $3.5 মিলিয়ন সিড রাউন্ড। একটি বেনামী সূত্র টেকক্রাঞ্চকে জানিয়েছে যে ফান্ডিং-পরবর্তী মূল্যায়ন প্রায় $80 মিলিয়ন। স্টিলথ থেকে ইপ্পোর উত্থান এটিকে স্প্লিট, স্ট্যাটসিগ এবং অপ্টিমাইজলির মতো বিদ্যমান পরীক্ষামূলক প্ল্যাটফর্মগুলির সাথে সরাসরি প্রতিযোগিতায় ফেলেছে।

Eppo-এর সিইও, চে শর্মা, কীভাবে Airbnb এবং Webflow inspired the platform's creation. According to Sharma, no commercial platforms could match the power of Airbnb's experimentation systems, prompting him to build Eppo with the aim of leveraging the modern data stack and the latest causal inference literature. This approach allows companies to tie product team efforts to business metrics, like revenue, ultimately boosting statistical power.

অ্যাপ এক্সপেরিমেন্টেশন ল্যান্ডস্কেপে ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতা থাকা সত্ত্বেও, Eppo এর লক্ষ্য তার অনন্য বিশ্লেষণ টুলের মাধ্যমে নিজেকে আলাদা করা। এই সরঞ্জামগুলি আত্মবিশ্বাসের ব্যবধানগুলি নিয়োগ করে যা এলোমেলো পরীক্ষার ফলাফলগুলির আরও ভাল বোঝা এবং ব্যাখ্যার সুবিধা দেয়। উপরন্তু, Eppo AI এবং মেশিন লার্নিং মডেলের সাথে জড়িত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সমর্থন করে, লাইভ পরীক্ষাগুলি সক্ষম করে যা বিভিন্ন মডেলের কর্মক্ষমতা তুলনা করতে পারে।

শর্মা হাইলাইট করেছেন কিভাবে Eppo তার পরীক্ষামূলক প্রক্রিয়ায় গোপনীয়তাকে অগ্রাধিকার দেয়। ব্যক্তিগত ডেটা সংগ্রহ করে এমন অন্যান্য প্ল্যাটফর্মের বিপরীতে, Eppo শুধুমাত্র সমষ্টিগত, বেনামী পরীক্ষার ফলাফল সঞ্চয় করে, স্নোফ্লেকের উপর ক্লাউড-ভিত্তিক গণনা ব্যবহার করে।

Eppo-এর মতো সম্প্রসারণের পাশাপাশি, no-code এবং low-code ডেভেলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি appmaster .io> AppMaster মতো প্ল্যাটফর্মের উত্থান প্রত্যক্ষ করেছে, যা ব্যাকএন্ড, ওয়েব এবং মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের বিকাশকে ত্বরান্বিত করে। এই প্ল্যাটফর্মগুলি দক্ষতা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে, যা ডেভেলপারদের ব্যবসার উদ্দেশ্য পূরণ এবং রাজস্ব বাড়ানোর উপর বেশি ফোকাস করতে দেয়, বিশেষ করে অস্থির অর্থনৈতিক সময়ে।

তার সাম্প্রতিক অর্থায়নের মাধ্যমে, সান ফ্রান্সিসকো-ভিত্তিক ইপ্পো বছরের শেষ নাগাদ তার দলকে 15 থেকে 25 জন কর্মী বাড়ানোর লক্ষ্য রাখে। কোম্পানী ইতিমধ্যেই একটি গ্রাহক বেস সুরক্ষিত করেছে যার মধ্যে রয়েছে গোল্ডবেলি, নেটলিফাই, কুমু এবং একটি অপ্রকাশিত ফরচুন 50 কোম্পানি।