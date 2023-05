เนื่องจากความต้องการแพลตฟอร์มที่ช่วยให้นักพัฒนาสามารถทดสอบแอปเวอร์ชันต่างๆ ได้เพิ่มขึ้น โครงสร้างพื้นฐานของการทดลองพื้นฐานจึงยังคงซับซ้อน โดยทั่วไปการจัดการจะเกี่ยวข้องกับไปป์ไลน์ข้อมูลหลายรายการ วิธีการทางสถิติ และเวิร์กโฟลว์การวิเคราะห์ที่ซับซ้อนจากสภาพแวดล้อมคลาวด์ที่ท้าทายต่อการกำหนดค่า ในการตอบสนอง มีสตาร์ทอัพจำนวนหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อทำให้โครงสร้างพื้นฐานการทดลองแอปง่ายขึ้น โดย Eppo เป็นบริษัทล่าสุดที่ได้รับเงินทุน 19.5 ล้านดอลลาร์

เงินทุนสำหรับ Eppo ประกอบด้วย Series A มูลค่า 16 ล้านดอลลาร์ที่นำโดย Menlo Ventures และรอบเมล็ดพันธุ์ 3.5 ล้านดอลลาร์ที่นำโดย Amplify Partners แหล่งข่าวนิรนามบอกกับ TechCrunch ว่ามูลค่าหลังการระดมทุนอยู่ที่ประมาณ 80 ล้านดอลลาร์ การเกิดขึ้นจากการซ่อนตัวของ Eppo ทำให้สามารถแข่งขันโดยตรงกับแพลตฟอร์มการทดลองที่มีอยู่ เช่น Split, Statsig และ Optimizely

Che Sharma ซีอีโอของ Eppo แบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวของเขาที่ Airbnb และ Webflow inspired the platform's creation. According to Sharma, no commercial platforms could match the power of Airbnb's experimentation systems, prompting him to build Eppo with the aim of leveraging the modern data stack and the latest causal inference literature. This approach allows companies to tie product team efforts to business metrics, like revenue, ultimately boosting statistical power.

แม้จะมีการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในแนวการทดลองแอป Eppo ตั้งเป้าที่จะสร้างความแตกต่างด้วยเครื่องมือวิเคราะห์ที่ไม่เหมือนใคร เครื่องมือเหล่านี้ใช้ช่วงความเชื่อมั่นที่ช่วยให้เข้าใจและตีความผลการทดลองแบบสุ่มได้ดีขึ้น นอกจากนี้ Eppo ยังสนับสนุนการทดลองที่เกี่ยวข้องกับ AI และโมเดลการเรียนรู้ของเครื่อง ทำให้สามารถทดลองแบบสดที่สามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโมเดลต่างๆ ได้

Sharma เน้นย้ำว่า Eppo ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวในกระบวนการทดลองอย่างไร ซึ่งแตกต่างจากแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่รวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล Eppo จัดเก็บเฉพาะผลการทดสอบแบบรวมที่ไม่เปิดเผยชื่อ โดยใช้ประโยชน์จากการคำนวณบนคลาวด์บน Snowflake

นอกจากการขยายตัวเช่น Eppo แล้ว อุตสาหกรรมการพัฒนา no-code และ low-code ยังได้เห็นการเพิ่มขึ้นของแพลตฟอร์ม เช่น appmaster .io> AppMaster ซึ่งช่วยเร่งการพัฒนาแบ็กเอนด์ เว็บ และแอปพลิเคชันมือถือ แพลตฟอร์มเหล่านี้มีประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือ ช่วยให้นักพัฒนาสามารถมุ่งเน้นไปที่การบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและเพิ่มรายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจผันผวน

ด้วยการระดมทุนล่าสุด Eppo ซึ่งตั้งอยู่ในซานฟรานซิสโกมีเป้าหมายที่จะขยายทีมจาก 15 เป็น 25 คนภายในสิ้นปีนี้ บริษัทมีฐานลูกค้าอยู่แล้วซึ่งรวมถึง Goldbelly, Netlify, Kumu และบริษัท Fortune 50 ที่ไม่เปิดเผย