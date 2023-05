開発者がさまざまなアプリのバージョンをテストできるプラットフォームの需要が急増しているにもかかわらず、基礎となる実験インフラストラクチャは依然として複雑です。この取り決めには通常、複数のデータ パイプライン、統計手法、構成が難しいクラウド環境からの複雑な分析ワークフローが含まれます。これに応じて、アプリの実験インフラストラクチャを簡素化するために多くの新興企業が現れ、 Eppo最も最近では 1,950 万ドルの資金を確保した。

Eppo への資金調達には、Menlo Ventures が主導する 1,600 万ドルのシリーズ A と、Amplify Partners が主導する 350 万ドルのシードラウンドが含まれます。匿名の情報筋がTechCrunchに語ったところによると、資金調達後の評価額は約8000万ドルだという。 Eppo はステルスからの出現により、Split、Statsig、Optimizely などの既存の実験プラットフォームと直接競合することになります。

Eppo の CEO、チェ・シャルマ氏は、Airbnb とWebflow inspired the platform's creation. According to Sharma, no commercial platforms could match the power of Airbnb's experimentation systems, prompting him to build Eppo with the aim of leveraging the modern data stack and the latest causal inference literature. This approach allows companies to tie product team efforts to business metrics, like revenue, ultimately boosting statistical power.

アプリの実験環境における競争の激化にもかかわらず、Eppo は独自の分析ツールを通じて差別化を目指しています。これらのツールは、ランダム化された実験結果のより良い理解と解釈を容易にする信頼区間を採用しています。さらに、Eppo は AI および機械学習モデルを含む実験をサポートし、さまざまなモデルのパフォーマンスを比較できるライブ実験を可能にします。

Sharma 氏は、Eppo が実験プロセスにおいてプライバシーをどのように優先しているかを強調しました。個人データを収集する他のプラットフォームとは異なり、Eppo は、Snowflake 上のクラウドベースの計算を利用して、集計され匿名化された実験結果のみを保存します。

Eppo のような拡張に加えて、 no-codeおよびlow-code開発業界では、バックエンド、Web、およびモバイル アプリケーションの開発を加速するappmaster .io> AppMasterのようなプラットフォームの台頭を目の当たりにしてきました。これらのプラットフォームは効率性と信頼性を提供するため、開発者は、特に経済の激動期において、ビジネス目標の達成と収益の増加により集中できるようになります。

サンフランシスコを拠点とする Eppo は、最近の資金調達により、年末までにチームの従業員数を 15 人から 25 人に拡大することを目指しています。同社はすでに、Goldbelly、Netlify、Kumu、および非公開のフォーチュン 50 企業を含む顧客ベースを確保しています。