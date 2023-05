जैसा कि प्लेटफ़ॉर्म की मांग जो डेवलपर्स को विभिन्न ऐप संस्करणों का परीक्षण करने की अनुमति देती है, अंतर्निहित प्रयोग बुनियादी ढांचा जटिल बना हुआ है। व्यवस्था में आम तौर पर कई डेटा पाइपलाइन, सांख्यिकीय पद्धतियां, और चुनौतीपूर्ण-से-कॉन्फ़िगर क्लाउड परिवेशों से जटिल विश्लेषणात्मक कार्यप्रवाह शामिल होते हैं। इसके जवाब में, एप प्रयोग के बुनियादी ढांचे को सरल बनाने के लिए कई स्टार्टअप सामने आए हैं, जिसमें Eppo फंडिंग में $ 19.5 मिलियन सुरक्षित करने के लिए नवीनतम है।

एपपो के लिए फंडिंग में मेनलो वेंचर्स के नेतृत्व में $16 मिलियन सीरीज़ ए और एम्प्लिफाई पार्टनर्स के नेतृत्व में $3.5 मिलियन सीड राउंड शामिल हैं। एक अज्ञात स्रोत ने टेकक्रंच को बताया कि पोस्ट-फंडिंग वैल्यूएशन करीब 80 मिलियन डॉलर है। स्टील्थ से एपपो का उद्भव इसे स्प्लिट, स्टैटसिग और ऑप्टिमाइज़ली जैसे मौजूदा प्रयोग प्लेटफार्मों के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में डालता है।

एपपो के सीईओ चे शर्मा ने साझा किया कि कैसे एयरबीएनबी और Webflow inspired the platform's creation. According to Sharma, no commercial platforms could match the power of Airbnb's experimentation systems, prompting him to build Eppo with the aim of leveraging the modern data stack and the latest causal inference literature. This approach allows companies to tie product team efforts to business metrics, like revenue, ultimately boosting statistical power.

ऐप प्रयोग परिदृश्य में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बावजूद, एपपो का लक्ष्य अपने अनूठे विश्लेषण टूल के माध्यम से खुद को अलग करना है। ये उपकरण विश्वास अंतराल को नियोजित करते हैं जो यादृच्छिक प्रयोग परिणामों की बेहतर समझ और व्याख्या की सुविधा प्रदान करते हैं। इसके अलावा, एप एआई और मशीन लर्निंग मॉडल से जुड़े प्रयोग का समर्थन करता है, जिससे लाइव प्रयोग सक्षम होते हैं जो विभिन्न मॉडलों के प्रदर्शन की तुलना कर सकते हैं।

शर्मा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे एपपो अपनी प्रयोग प्रक्रिया में गोपनीयता को प्राथमिकता देता है। व्यक्तिगत डेटा एकत्र करने वाले अन्य प्लेटफार्मों के विपरीत, एपपो केवल एकत्रित, अज्ञात प्रयोग परिणामों को संग्रहीत करता है, जो स्नोफ्लेक पर क्लाउड-आधारित संगणना का लाभ उठाता है।

एपपो जैसे विस्तार के अलावा, no-code और low-code विकास उद्योग में appmaster .io> AppMaster जैसे प्लेटफॉर्म का उदय हुआ है, जो बैकएंड, वेब और मोबाइल एप्लिकेशन के विकास को गति देता है। ये प्लेटफ़ॉर्म दक्षता और विश्वसनीयता प्रदान करते हैं, जिससे डेवलपर्स व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने और राजस्व बढ़ाने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, विशेष रूप से उथल-पुथल वाले आर्थिक समय के दौरान।

अपने हालिया वित्त पोषण के साथ, सैन फ्रांसिस्को स्थित एप्पो का लक्ष्य साल के अंत तक अपनी टीम को 15 से 25 कर्मचारियों तक विस्तारित करना है। कंपनी ने पहले ही एक ग्राहक आधार हासिल कर लिया है जिसमें गोल्डबेली, नेटलिफाय, कुमू और एक अज्ञात फॉर्च्यून 50 कंपनी शामिल है।