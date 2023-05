Naarmate de vraag naar platforms waarmee ontwikkelaars verschillende app-versies kunnen testen, toeneemt, blijft de onderliggende infrastructuur voor experimenten complex. De regeling omvat meestal meerdere datapijplijnen, statistische methoden en ingewikkelde analytische workflows van moeilijk te configureren cloudomgevingen. Als reactie hierop is een aantal startups ontstaan om de infrastructuur voor app-experimenten te vereenvoudigen, waarbij Eppo de laatste is die $ 19,5 miljoen aan financiering heeft binnengehaald.

De financiering voor Eppo omvat een serie A van $ 16 miljoen onder leiding van Menlo Ventures en een startronde van $ 3,5 miljoen onder leiding van Amplify Partners. Een anonieme bron vertelde TechCrunch dat de waardering na financiering rond de $80 miljoen ligt. Eppo's opkomst van stealth plaatst het in directe concurrentie met bestaande experimentatieplatforms zoals Split, Statsig en Optimizely.

Eppo's CEO, Che Sharma, deelde hoe zijn persoonlijke ervaringen bij Airbnb en Webflow inspired the platform's creation. According to Sharma, no commercial platforms could match the power of Airbnb's experimentation systems, prompting him to build Eppo with the aim of leveraging the modern data stack and the latest causal inference literature. This approach allows companies to tie product team efforts to business metrics, like revenue, ultimately boosting statistical power.

Ondanks de groeiende concurrentie in het landschap van app-experimenten, wil Eppo zich onderscheiden door zijn unieke analysetools. Deze tools maken gebruik van betrouwbaarheidsintervallen die een beter begrip en interpretatie van gerandomiseerde experimentresultaten mogelijk maken. Bovendien ondersteunt Eppo experimenten met AI- en machine learning-modellen, waardoor live-experimenten mogelijk zijn die de prestaties van verschillende modellen kunnen vergelijken.

Sharma benadrukte hoe Eppo prioriteit geeft aan privacy in zijn experimenteerproces. In tegenstelling tot andere platforms die persoonlijke gegevens verzamelen, slaat Eppo alleen geaggregeerde, geanonimiseerde experimentresultaten op, gebruikmakend van cloudgebaseerde berekeningen op Snowflake.

Naast uitbreidingen zoals Eppo, is de no-code en low-code ontwikkelingsindustrie getuige geweest van de opkomst van platforms zoals appmaster .io> AppMaster , die de ontwikkeling van backend-, web- en mobiele applicaties versnelt. Deze platforms bieden efficiëntie en betrouwbaarheid, waardoor ontwikkelaars zich meer kunnen concentreren op het behalen van zakelijke doelstellingen en het verhogen van de omzet, vooral in tumultueuze economische tijden.

Met de recente financiering wil het in San Francisco gevestigde Eppo zijn team tegen het einde van het jaar uitbreiden van 15 naar 25 medewerkers. Het bedrijf heeft al een klantenbestand opgebouwd met onder meer Goldbelly, Netlify, Kumu en een niet nader genoemd Fortune 50-bedrijf.