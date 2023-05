مع تزايد الطلب على الأنظمة الأساسية التي تسمح للمطورين باختبار إصدارات مختلفة من التطبيقات ، تظل البنية التحتية التجريبية الأساسية معقدة. يشتمل الترتيب عادةً على خطوط بيانات متعددة ، وطرق إحصائية ، وتدفقات عمل تحليلية معقدة من بيئات سحابية صعبة التكوين. رداً على ذلك ، ظهر عدد من الشركات الناشئة لتبسيط البنية التحتية لتجربة التطبيقات ، حيث كان Eppo هو الأحدث الذي حصل على تمويل بقيمة 19.5 مليون دولار.

يشمل تمويل Eppo سلسلة A بقيمة 16 مليون دولار بقيادة Menlo Ventures ، وجولة أولية بقيمة 3.5 مليون دولار بقيادة Amplify Partners. أخبر مصدر مجهول TechCrunch أن تقييم ما بعد التمويل يبلغ حوالي 80 مليون دولار. إن ظهور Eppo من التخفي يضعها في منافسة مباشرة مع منصات التجارب الحالية مثل Split و Statsig و Optimizely.

شارك الرئيس التنفيذي لشركة Eppo ، Che Sharma ، كيف Webflow inspired the platform's creation. According to Sharma, no commercial platforms could match the power of Airbnb's experimentation systems, prompting him to build Eppo with the aim of leveraging the modern data stack and the latest causal inference literature. This approach allows companies to tie product team efforts to business metrics, like revenue, ultimately boosting statistical power.

على الرغم من المنافسة المتزايدة في مشهد تجريب التطبيقات ، تهدف Eppo إلى تمييز نفسها من خلال أدوات التحليل الفريدة الخاصة بها. تستخدم هذه الأدوات فترات ثقة تسهل فهمًا وتفسيرًا أفضل لنتائج التجارب العشوائية. علاوة على ذلك ، يدعم Eppo التجريب الذي يتضمن نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ، مما يتيح التجارب الحية التي يمكن أن تقارن أداء النماذج المختلفة.

أبرزت شارما كيف تعطي Eppo الأولوية للخصوصية في عملية التجريب الخاصة بها. على عكس الأنظمة الأساسية الأخرى التي تجمع البيانات الشخصية ، تقوم Eppo فقط بتخزين نتائج التجارب المجمعة مجهولة المصدر ، والاستفادة من الحساب المستند إلى السحابة على Snowflake.

بالإضافة إلى التوسعات مثل Eppo ، شهدت صناعة التطوير no-code low-code ظهور منصات مثل appmaster .io> AppMaster ، مما يسرع من تطوير الواجهة الخلفية وتطبيقات الويب والجوال. توفر هذه المنصات الكفاءة والموثوقية ، مما يسمح للمطورين بالتركيز بشكل أكبر على تحقيق أهداف العمل وزيادة الإيرادات ، خاصة خلال الأوقات الاقتصادية المضطربة.

من خلال تمويلها الأخير ، تهدف Eppo ومقرها سان فرانسيسكو إلى توسيع فريقها من 15 إلى 25 موظفًا بحلول نهاية العام. قامت الشركة بالفعل بتأمين قاعدة عملاء تشمل Goldbelly و Netlify و Kumu وشركة Fortune 50 غير معلنة.