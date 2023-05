随着对允许开发人员测试不同应用程序版本的平台的需求激增,底层实验基础设施仍然很复杂。这种安排通常涉及多个数据管道、统计方法和来自难以配置的云环境的复杂分析工作流。作为回应,出现了许多初创公司来简化应用程序实验基础设施, Eppo是最新一家获得 1950 万美元资金的公司。

Eppo 的资金包括由 Menlo Ventures 领投的 1600 万美元 A 轮融资,以及由 Amplify Partners 领投的 350 万美元种子轮融资。一位匿名消息人士告诉 TechCrunch,融资后估值约为 8000 万美元。 Eppo 从隐形中脱颖而出,使其与现有的实验平台(如 Split、Statsig 和 Optimizely)直接竞争。

Eppo 的首席执行官 Che Sharma 分享了他在 Airbnb 和Webflow inspired the platform's creation. According to Sharma, no commercial platforms could match the power of Airbnb's experimentation systems, prompting him to build Eppo with the aim of leveraging the modern data stack and the latest causal inference literature. This approach allows companies to tie product team efforts to business metrics, like revenue, ultimately boosting statistical power.

尽管应用程序实验领域的竞争日益激烈,但 Eppo 旨在通过其独特的分析工具脱颖而出。这些工具采用有助于更好地理解和解释随机实验结果的置信区间。此外,Eppo 支持涉及 AI 和机器学习模型的实验,可以进行实时实验来比较不同模型的性能。

Sharma 强调了 Eppo 在其实验过程中如何优先考虑隐私。与收集个人数据的其他平台不同,Eppo 仅存储聚合的、匿名的实验结果,利用 Snowflake 上基于云的计算。

除了像 Eppo 这样的扩展, no-code和low-code开发行业还见证了像appmaster .io> AppMaster这样的平台的兴起,它加速了后端、Web 和移动应用程序的开发。这些平台提供了效率和可靠性,使开发人员能够更加专注于实现业务目标和增加收入,尤其是在动荡的经济时期。

总部位于旧金山的 Eppo 计划利用最近的资金,在年底前将其团队从 15 名员工扩大到 25 名。该公司已经获得了一个客户群,其中包括 Goldbelly、Netlify、Kumu 和一家未公开的财富 50 强公司。