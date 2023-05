По мере роста спроса на платформы, позволяющие разработчикам тестировать разные версии приложений, базовая инфраструктура для экспериментов остается сложной. Такая схема обычно включает в себя несколько конвейеров данных, статистические методы и сложные аналитические рабочие процессы из сложных для настройки облачных сред. В ответ на это появилось несколько стартапов, призванных упростить инфраструктуру для экспериментов с приложениями, и Eppo стал последним, получившим финансирование в размере 19,5 млн долларов.

Финансирование Eppo включает в себя серию A на сумму 16 миллионов долларов, возглавляемую Menlo Ventures, и начальный раунд на 3,5 миллиона долларов, возглавляемый Amplify Partners. Анонимный источник сообщил TechCrunch, что оценка после финансирования составляет около 80 миллионов долларов. Выход Eppo из скрытности ставит его в прямую конкуренцию с существующими экспериментальными платформами, такими как Split, Statsig и Optimizely.

Генеральный директор Eppo Че Шарма рассказал, как его личный опыт работы в Airbnb и Webflow inspired the platform's creation. According to Sharma, no commercial platforms could match the power of Airbnb's experimentation systems, prompting him to build Eppo with the aim of leveraging the modern data stack and the latest causal inference literature. This approach allows companies to tie product team efforts to business metrics, like revenue, ultimately boosting statistical power.

Несмотря на растущую конкуренцию в среде экспериментов с приложениями, Eppo стремится выделиться благодаря своим уникальным инструментам анализа. Эти инструменты используют доверительные интервалы, которые облегчают понимание и интерпретацию результатов рандомизированных экспериментов. Кроме того, Eppo поддерживает эксперименты с моделями искусственного интеллекта и машинного обучения, что позволяет проводить живые эксперименты, позволяющие сравнивать производительность различных моделей.

Шарма подчеркнул, что Eppo уделяет первостепенное внимание конфиденциальности в процессе экспериментов. В отличие от других платформ, которые собирают личные данные, Eppo сохраняет только агрегированные анонимные результаты экспериментов, используя облачные вычисления на Snowflake.

В дополнение к таким расширениям, как Eppo, в индустрии разработки no-code и low-code наблюдается рост таких платформ, как appmaster .io> AppMaster , которые ускоряют разработку серверных, веб-приложений и мобильных приложений. Эти платформы обеспечивают эффективность и надежность, позволяя разработчикам больше сосредоточиться на достижении бизнес-целей и увеличении доходов, особенно в неспокойные экономические времена.

Благодаря недавнему финансированию компания Eppo из Сан-Франциско планирует к концу года расширить свою команду с 15 до 25 сотрудников. Компания уже заручилась поддержкой клиентской базы, в которую входят Goldbelly, Netlify, Kumu и неизвестная компания из списка Fortune 50.