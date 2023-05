A medida que aumenta la demanda de plataformas que permitan a los desarrolladores probar diferentes versiones de aplicaciones, la infraestructura de experimentación subyacente sigue siendo compleja. El arreglo generalmente involucra múltiples canalizaciones de datos, métodos estadísticos y flujos de trabajo analíticos complejos de entornos de nube difíciles de configurar. En respuesta, han surgido una serie de nuevas empresas para simplificar la infraestructura de experimentación de aplicaciones, siendo Eppo la última en obtener $ 19,5 millones en fondos.

La financiación de Eppo incluye una Serie A de 16 millones de dólares dirigida por Menlo Ventures y una ronda semilla de 3,5 millones de dólares dirigida por Amplify Partners. Una fuente anónima le dijo a TechCrunch que la valoración posterior a la financiación es de alrededor de $ 80 millones. El surgimiento de Eppo del sigilo lo pone en competencia directa con las plataformas de experimentación existentes como Split, Statsig y Optimizely.

El CEO de Eppo, Che Sharma, compartió cómo sus experiencias personales en Airbnb y Webflow inspired the platform's creation. According to Sharma, no commercial platforms could match the power of Airbnb's experimentation systems, prompting him to build Eppo with the aim of leveraging the modern data stack and the latest causal inference literature. This approach allows companies to tie product team efforts to business metrics, like revenue, ultimately boosting statistical power.

A pesar de la creciente competencia en el panorama de la experimentación de aplicaciones, Eppo busca diferenciarse a través de sus herramientas de análisis únicas. Estas herramientas emplean intervalos de confianza que facilitan una mejor comprensión e interpretación de los resultados de experimentos aleatorios. Además, Eppo admite la experimentación con modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático, lo que permite experimentos en vivo que pueden comparar el rendimiento de diferentes modelos.

Sharma destacó cómo Eppo prioriza la privacidad en su proceso de experimentación. A diferencia de otras plataformas que recopilan datos personales, Eppo solo almacena resultados de experimentos agregados y anónimos, aprovechando la computación basada en la nube en Snowflake.

Además de expansiones como Eppo, la industria del desarrollo no-code y low-code ha sido testigo del surgimiento de plataformas como appmaster .io> AppMaster , que acelera el desarrollo de aplicaciones backend, web y móviles. Estas plataformas brindan eficiencia y confiabilidad, lo que permite a los desarrolladores concentrarse más en cumplir los objetivos comerciales y aumentar los ingresos, especialmente durante tiempos económicos turbulentos.

Con su reciente financiación, Eppo, con sede en San Francisco, pretende ampliar su equipo de 15 a 25 empleados para finales de año. La compañía ya ha asegurado una base de clientes que incluye Goldbelly, Netlify, Kumu y una compañía Fortune 50 no revelada.