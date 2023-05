Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na platformy, które umożliwiają programistom testowanie różnych wersji aplikacji, podstawowa infrastruktura eksperymentalna pozostaje złożona. Układ zazwyczaj obejmuje wiele potoków danych, metody statystyczne i skomplikowane analityczne przepływy pracy z trudnych do skonfigurowania środowisk chmurowych. W odpowiedzi pojawiło się wiele start-upów, które upraszczają infrastrukturę do eksperymentowania z aplikacjami, a Eppo jako ostatni uzyskał finansowanie w wysokości 19,5 miliona dolarów.

Finansowanie Eppo obejmuje serię A o wartości 16 milionów dolarów prowadzoną przez Menlo Ventures oraz rundę zalążkową o wartości 3,5 miliona dolarów prowadzoną przez Amplify Partners. Anonimowe źródło poinformowało TechCrunch, że wycena po finansowaniu wynosi około 80 milionów dolarów. Wyłonienie się Eppo z stealth stawia go w bezpośredniej konkurencji z istniejącymi platformami eksperymentalnymi, takimi jak Split, Statsig i Optimizely.

Dyrektor generalny Eppo, Che Sharma, opowiedział, jak jego osobiste doświadczenia z Airbnb i Webflow inspired the platform's creation. According to Sharma, no commercial platforms could match the power of Airbnb's experimentation systems, prompting him to build Eppo with the aim of leveraging the modern data stack and the latest causal inference literature. This approach allows companies to tie product team efforts to business metrics, like revenue, ultimately boosting statistical power.

Pomimo rosnącej konkurencji w środowisku eksperymentowania z aplikacjami, Eppo dąży do wyróżnienia się dzięki unikalnym narzędziom analitycznym. Narzędzia te wykorzystują przedziały ufności, które ułatwiają lepsze zrozumienie i interpretację losowych wyników eksperymentów. Ponadto Eppo wspiera eksperymenty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i modeli uczenia maszynowego, umożliwiając eksperymenty na żywo, które mogą porównywać wydajność różnych modeli.

Sharma podkreślił, w jaki sposób Eppo traktuje prywatność priorytetowo w procesie eksperymentowania. W przeciwieństwie do innych platform gromadzących dane osobowe, Eppo przechowuje tylko zagregowane, anonimowe wyniki eksperymentów, wykorzystując obliczenia w chmurze w Snowflake.

Oprócz rozszerzeń, takich jak Eppo, branża programistyczna no-code i low-code była świadkiem powstania platform takich jak appmaster .io> AppMaster , które przyspieszają rozwój aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. Platformy te zapewniają wydajność i niezawodność, dzięki czemu programiści mogą bardziej skoncentrować się na osiąganiu celów biznesowych i zwiększaniu przychodów, zwłaszcza w niespokojnych czasach ekonomicznych.

Dzięki niedawnemu finansowaniu firma Eppo z siedzibą w San Francisco zamierza do końca roku powiększyć swój zespół z 15 do 25 pracowników. Firma zabezpieczyła już bazę klientów, która obejmuje Goldbelly, Netlify, Kumu i nieujawnioną firmę z listy Fortune 50.