Google'ın sahibi olduğu ünlü araştırma laboratuvarı DeepMind, Gemini adlı yeni nesil bir sohbet robotu üzerinde çalıştığını duyurduğu için OpenAI'nin ChatGPT'si potansiyel bir rekabetle karşı karşıya. Gemini, profesyonel bir insan Go oyuncusunu yenerek tarih yazan yapay zeka sistemi AlphaGo'nun tekniklerini entegre ederek ChatGPT'nin yeteneklerini zorlamayı ve potansiyel olarak aşmayı hedefliyor.

DeepMind CEO'su Demis Hassabis, Wired'dan Will Knight ile Gemini'deki hedeflerinin metin analizine ek olarak sorunları planlama ve çözme becerilerini içerdiğini paylaştı. Chatbot, bu amaca ulaşmak için büyük modellerin sergilediği çığır açan dil yetenekleriyle birlikte AlphaGo tipi sistemlerin uzmanlığını kullanacak. Hassabis, Gemini'nin yeteneklerine önemli ölçüde katkı sağlayacak yeniliklerin de ipuçlarını verdi.

Google'ın Mayıs ayındaki I/O geliştirici konferansında kısaca tanıtılan Gemini'nin, halihazırda mevcut dil modellerinin karşılaştığı zorlukların üstesinden gelmek için pekiştirmeli öğrenmedeki gelişmeleri kullanacağı tahmin ediliyor. Takviyeli öğrenme, istenmeyen davranışları cezalandırırken yapay zeka sistemlerini belirli davranışlar için ödüllendirmeye odaklanır. Bu yaklaşım, sistemleri çeşitli durumlarda uygun davranışlar sergilemeye yönlendirmeyi amaçlar.

Takviyeli öğrenme, ChatGPT gibi sistemlerin istemlere nasıl yanıt verdiği konusunda hayati bir rol oynayarak dil modeli teknolojisindeki ilerlemeye katkıda bulunmuştur. Takviyeli öğrenme konusunda geniş deneyime sahip olan DeepMind, şüphesiz içgörülerini üretken yapay zeka sektörüne uygulamaya heveslidir.

Gemini, DeepMind'in ilk dil modelleri girişimi olmayacak olsa da, bugüne kadarki en iddialı proje olmaya devam ediyor. Daha önce laboratuvar, diğer modellere göre daha güvenli ve daha uygun yanıtlar sağlamak için tasarlanmış bir sohbet robotu olan Sparrow'u tanıtmıştı. Hassabis, Ocak ayında Time ile yaptığı bir röportajda Sparrow'un özel bir beta sürümü planlarından bahsetmişti, ancak bu planın amaçlandığı gibi ilerleyip ilerlemediği belli değil.

The Information Mart ayında, kıdemli yapay zeka araştırma yöneticisi Jeff Dean de dahil olmak üzere Google yöneticilerinin Gemini'nin gelişiminde aktif bir rol üstlendiğini bildirdi. Başlangıçta, Google'ın chatbot projesi Bard'ın ChatGPT'ye ayak uydurmadaki eksikliklerinden yola çıkan Gemini, üretken yapay zeka pazarında rekabet etmek için güçlü bir çabayı temsil ediyor. Gemini gibi metin analiz eden yapay zekayı da içeren üretken yapay zeka için hızla büyüyen pazarın, 2030'a göre %35,6'lık bir artışla 2030'a kadar 109,37 milyar dolar değerinde olacağı tahmin ediliyor (kaynak: Grand View Research).

