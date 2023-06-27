OpenAI的ChatGPT正面临着潜在的竞争，因为谷歌旗下的著名研究实验室DeepMind已经宣布，它正在开发一个名为Gemini的下一代聊天机器人。通过整合AlphaGo的技术，Gemini旨在挑战并有可能超越ChatGPT的能力，AlphaGo是创造历史的人工智能系统，击败了专业的人类围棋选手。

DeepMind首席执行官Demis Hassabis与《连线》记者Will Knight分享了他们对Gemini的目标，除了分析文本之外，还包括计划和解决问题的能力。聊天机器人将采用AlphaGo类型系统的专业知识，再加上大型模型所表现出的突破性语言能力，以实现这一目标。哈萨比斯还暗示了新的创新，这将大大促进双子座的能力。

据推测，在5月的谷歌I/O开发者大会上短暂亮相的Gemini将利用强化学习的进步来解决现有语言模型目前所面临的挑战。强化学习的重点是奖励人工智能系统的特定行为，同时惩罚不受欢迎的行为。这种方法旨在引导系统在各种情况下表现出合适的行为。

强化学习为语言模型技术的进步做出了贡献，在ChatGPT等系统如何应对提示方面发挥了重要作用。DeepMind在强化学习方面拥有丰富的经验，无疑热衷于将其见解应用于生成式人工智能领域。

虽然Gemini不会是DeepMind在语言模型方面的最初尝试，但它仍然是迄今为止最具雄心的项目。此前，该实验室推出了Sparrow，一个旨在提供比其他模型更安全、更合适的回应的聊天机器人。哈萨比斯在1月接受《时代》杂志采访时曾提到了发布Sparrow的私人测试版的计划，但目前还不清楚这一计划是否已经按计划进行了。

信息报》3月报道，谷歌高管，包括其高级人工智能研究主管杰夫-迪恩，正在积极参加Gemini的开发。最初是由于谷歌的聊天机器人项目Bard在跟上ChatGPT方面的不足，Gemini代表了在生成性人工智能市场上竞争的积极努力。快速增长的生成性人工智能市场，包括像Gemini这样的文本分析人工智能，估计到2030年价值将达到1093.7亿美元，比2030年增长35.6%（来源：Grand View Research）。

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