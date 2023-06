O ChatGPT da OpenAI está a enfrentar uma potencial concorrência, uma vez que o DeepMind, o famoso laboratório de investigação pertencente à Google, anunciou que está a trabalhar num chatbot de próxima geração chamado Gemini. Ao integrar técnicas do AlphaGo, o sistema de IA que fez história ao derrotar um jogador humano profissional de Go, o Gemini tem como objetivo desafiar e potencialmente ultrapassar as capacidades do ChatGPT.

O CEO da DeepMind, Demis Hassabis, partilhou com Will Knight, da Wired, que o objetivo do Gemini inclui capacidades de planeamento e resolução de problemas, para além da análise de texto. O chatbot utilizará a experiência dos sistemas do tipo AlphaGo-, juntamente com as capacidades linguísticas inovadoras exibidas por modelos grandes, para atingir este objetivo. Hassabis também deu a entender novas inovações que contribuirão significativamente para as capacidades do Gemini.

Especula-se que o Gemini, que foi brevemente apresentado na conferência de programadores I/O da Google em maio, utilizará os avanços na aprendizagem por reforço para enfrentar os desafios que os modelos linguísticos existentes enfrentam atualmente. A aprendizagem por reforço centra-se na recompensa dos sistemas de IA por comportamentos específicos e na penalização dos comportamentos indesejados. Esta abordagem tem como objetivo orientar os sistemas no sentido de apresentarem comportamentos adequados em várias situações.

A aprendizagem por reforço contribuiu para o progresso da tecnologia de modelos de linguagem, desempenhando um papel vital na forma como sistemas como o ChatGPT respondem a pedidos. A DeepMind, com uma vasta experiência em aprendizagem por reforço, está sem dúvida interessada em aplicar os seus conhecimentos ao sector da IA generativa.

Embora o Gemini não seja a primeira tentativa do DeepMind de criar modelos linguísticos, continua a ser o projeto mais ambicioso até à data. Anteriormente, o laboratório apresentou o Sparrow, um chatbot concebido para dar respostas mais seguras e adequadas do que outros modelos. Hassabis mencionou planos para uma versão beta privada do Sparrow numa entrevista de janeiro à Time, embora não seja claro se este plano foi concretizado como pretendido.

The Information noticiou em março que os executivos da Google, incluindo o seu executivo sénior de investigação em IA, Jeff Dean, estão a ter um papel ativo no desenvolvimento do Gemini. Inicialmente motivado pelas deficiências do Bard, o projeto de chatbot da Google, em acompanhar o ChatGPT, o Gemini representa um esforço vigoroso para competir no mercado da IA generativa. Estima-se que o mercado em rápido crescimento da IA generativa, que inclui a IA de análise de texto como o Gemini, esteja avaliado em 109,37 mil milhões de dólares até 2030, o que representa um aumento de 35,6% desde 2030 (fonte: Grand View Research).

