Le ChatGPT d'OpenAI est confronté à une concurrence potentielle, car DeepMind, le célèbre laboratoire de recherche appartenant à Google, a annoncé qu'il travaillait sur un chatbot de nouvelle génération appelé Gemini. En intégrant les techniques d'AlphaGo, le système d'IA qui est entré dans l'histoire en battant un joueur de Go humain professionnel, Gemini vise à défier et potentiellement à surpasser les capacités de ChatGPT.

Demis Hassabis, PDG de DeepMind, a expliqué à Will Knight de Wired que l'objectif de Gemini comprend des capacités de planification et de résolution de problèmes, en plus de l'analyse de texte. Le chatbot utilisera l'expertise des systèmes de type AlphaGo, associée aux capacités linguistiques révolutionnaires présentées par les grands modèles, pour atteindre cet objectif. M. Hassabis a également fait allusion à de nouvelles innovations qui contribueront de manière significative aux capacités de Gemini.

On suppose que Gemini, qui a été brièvement présenté lors de la conférence des développeurs I/O de Google en mai, utilisera les avancées en matière d'apprentissage par renforcement pour relever les défis auxquels sont actuellement confrontés les modèles de langage existants. L'apprentissage par renforcement consiste à récompenser les systèmes d'intelligence artificielle pour des comportements spécifiques et à pénaliser les comportements indésirables. Cette approche vise à guider les systèmes pour qu'ils adoptent des comportements adéquats dans diverses situations.

L'apprentissage par renforcement a contribué aux progrès de la technologie des modèles de langage, jouant un rôle essentiel dans la manière dont des systèmes tels que ChatGPT répondent aux messages. DeepMind, qui possède une vaste expérience de l'apprentissage par renforcement, est sans aucun doute désireuse d'appliquer ses connaissances au secteur de l'IA générative.

Bien que Gemini ne soit pas la première tentative de DeepMind en matière de modèles de langage, il s'agit du projet le plus ambitieux à ce jour. Auparavant, le laboratoire a présenté Sparrow, un chatbot conçu pour fournir des réponses plus sûres et plus appropriées que les autres modèles. Lors d'une interview accordée au Time en janvier, M. Hassabis avait évoqué le projet d'une version bêta privée de Sparrow, mais on ne sait pas si ce projet s'est concrétisé comme prévu.

The Information a rapporté en mars que des cadres de Google, notamment Jeff Dean, responsable de la recherche sur l'IA, jouaient un rôle actif dans le développement de Gemini. Initialement motivé par les insuffisances de Bard, le projet de chatbot de Google, à suivre ChatGPT, Gemini représente un effort vigoureux pour rivaliser sur le marché de l'IA générative. Le marché en pleine croissance de l'IA générative, qui comprend l'IA d'analyse de texte comme Gemini, est estimé à 109,37 milliards de dollars d'ici à 2030, soit une augmentation de 35,6 % par rapport à 2030 (source : Grand View Research).

