ChatGPT OpenAI menghadapi persaingan potensial karena DeepMind, laboratorium penelitian terkenal milik Google, telah mengumumkan bahwa mereka sedang mengerjakan chatbot generasi berikutnya yang disebut Gemini. Dengan mengintegrasikan teknik dari AlphaGo, sistem AI yang membuat sejarah dengan mengalahkan pemain Go manusia profesional, Gemini bertujuan untuk menantang dan berpotensi melampaui kemampuan ChatGPT.

CEO DeepMind Demis Hassabis berbagi dengan Wired 's Will Knight bahwa tujuan mereka untuk Gemini mencakup kemampuan merencanakan dan memecahkan masalah, selain menganalisis teks. Chatbot akan menggunakan keahlian sistem tipe AlphaGo, ditambah dengan kemampuan bahasa inovatif yang ditunjukkan oleh model besar, untuk mencapai tujuan ini. Hassabis juga mengisyaratkan inovasi baru yang akan memberikan kontribusi signifikan terhadap kemampuan Gemini.

Diperkirakan bahwa Gemini, yang ditampilkan secara singkat di konferensi pengembang I/O Google pada bulan Mei, akan memanfaatkan kemajuan dalam pembelajaran penguatan untuk mengatasi tantangan yang saat ini dihadapi oleh model bahasa yang ada. Pembelajaran penguatan berfokus pada memberi penghargaan pada sistem AI untuk perilaku tertentu sambil menghukum perilaku yang tidak diinginkan. Pendekatan ini bertujuan untuk memandu sistem untuk menunjukkan perilaku yang sesuai dalam berbagai situasi.

Pembelajaran penguatan telah berkontribusi pada kemajuan dalam teknologi model bahasa, memainkan peran penting dalam cara sistem seperti ChatGPT merespons permintaan. DeepMind, yang memiliki pengalaman luas dalam pembelajaran penguatan, tidak diragukan lagi tertarik untuk menerapkan wawasannya ke sektor AI generatif.

Meskipun Gemini tidak akan menjadi upaya awal DeepMind pada model bahasa, itu tetap menjadi proyek paling ambisius hingga saat ini. Sebelumnya, lab memperkenalkan Sparrow, sebuah chatbot yang dirancang untuk memberikan respons yang lebih aman dan sesuai dibandingkan model lainnya. Hassabis telah menyebutkan rencana untuk rilis beta pribadi Sparrow dalam wawancara bulan Januari dengan Waktu, meskipun tidak jelas apakah rencana ini berjalan sebagaimana mestinya.

The Information melaporkan pada bulan Maret bahwa eksekutif Google, termasuk eksekutif riset AI seniornya Jeff Dean, mengambil peran aktif dalam pengembangan Gemini. Awalnya didorong oleh kekurangan Bard, proyek chatbot Google, untuk mengimbangi ChatGPT, Gemini mewakili upaya keras untuk bersaing di pasar AI generatif. Pasar yang berkembang pesat untuk AI generatif, yang mencakup AI penganalisis teks seperti Gemini, diperkirakan bernilai $109,37 miliar pada tahun 2030, menandai peningkatan 35,6% dari tahun 2030 (sumber: Grand View Research).

Platform seperti AppMaster can help businesses and developers streamline their app development processes using no-code and low-code solutions. With AppMaster 's innovative approach, technical debt is eliminated as requirements change, empowering users to create scalable software solutions complete with backends, web interfaces, and native mobile apps. Check out AppMaster's guide for insights on how to create an app efficiently.