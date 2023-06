OpenAI-এর ChatGPT সম্ভাব্য প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হচ্ছে কারণ Google-এর মালিকানাধীন বিখ্যাত গবেষণা ল্যাব DeepMind ঘোষণা করেছে যে এটি জেমিনি নামে একটি পরবর্তী প্রজন্মের চ্যাটবট নিয়ে কাজ করছে। AlphaGo-এর কৌশলগুলিকে একীভূত করে, AI সিস্টেম যা একজন পেশাদার মানব গো প্লেয়ারকে পরাজিত করে ইতিহাস তৈরি করেছে, Gemini-এর লক্ষ্য চ্যালেঞ্জ করা এবং সম্ভাব্যভাবে ChatGPT-এর ক্ষমতাকে অতিক্রম করা।

ডিপমাইন্ডের সিইও ডেমিস হাসাবিস ওয়্যার্ডের উইল নাইটের সাথে শেয়ার করেছেন যে মিথুনের জন্য তাদের উদ্দেশ্য টেক্সট বিশ্লেষণ ছাড়াও সমস্যাগুলির পরিকল্পনা এবং সমাধান করার ক্ষমতা অন্তর্ভুক্ত করে৷ এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য চ্যাটবট AlphaGo-টাইপ সিস্টেমের দক্ষতাকে কাজে লাগাবে, যার সাথে বৃহৎ মডেলদের দ্বারা প্রদর্শিত গ্রাউন্ডব্রেকিং ভাষা ক্ষমতার সাথে মিলিত হবে। হাসাবিস নতুন উদ্ভাবনের দিকেও ইঙ্গিত দিয়েছেন যা মিথুনের ক্ষমতায় উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখবে।

এটা অনুমান করা হয় যে জেমিনি, যা মে মাসে Google এর I/O ডেভেলপার কনফারেন্সে সংক্ষিপ্তভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল, বর্তমানে বিদ্যমান ভাষার মডেলগুলির দ্বারা সম্মুখীন চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করার জন্য শক্তিবৃদ্ধি শেখার অগ্রগতি ব্যবহার করবে৷ রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের শাস্তি দেওয়ার সময় নির্দিষ্ট আচরণের জন্য AI সিস্টেমকে পুরস্কৃত করার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। এই পদ্ধতির লক্ষ্য হল বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উপযুক্ত আচরণ প্রদর্শনের দিকে সিস্টেমকে গাইড করা।

রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং ভাষা মডেল প্রযুক্তির অগ্রগতিতে অবদান রেখেছে, যেভাবে ChatGPT-এর মতো সিস্টেমগুলি প্রম্পটে সাড়া দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ডিপমাইন্ড, রিইনফোর্সমেন্ট শেখার ব্যাপক অভিজ্ঞতা রয়েছে, নিঃসন্দেহে জেনারেটিভ এআই সেক্টরে এর অন্তর্দৃষ্টি প্রয়োগ করতে আগ্রহী।

যদিও জেমিনি ভাষা মডেলগুলিতে ডিপমাইন্ডের প্রাথমিক প্রচেষ্টা হবে না, এটি এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী প্রকল্প। পূর্বে, ল্যাব স্প্যারো চালু করেছিল, একটি চ্যাটবট যা অন্যান্য মডেলের তুলনায় নিরাপদ এবং আরও উপযুক্ত প্রতিক্রিয়া প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। হ্যাসাবিস টাইমের সাথে জানুয়ারির একটি সাক্ষাত্কারে স্প্যারো-এর একটি ব্যক্তিগত বিটা প্রকাশের পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করেছিলেন, যদিও এই পরিকল্পনাটি উদ্দেশ্য অনুসারে এগিয়েছে কিনা তা স্পষ্ট নয়।

দ্য ইনফরমেশন মার্চ মাসে রিপোর্ট করেছে যে গুগলের ঊর্ধ্বতন এআই রিসার্চ এক্সিকিউটিভ জেফ ​​ডিন সহ, জেমিনির উন্নয়নে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন। প্রাথমিকভাবে ChatGPT-এর সাথে তাল মিলিয়ে বার্ড, Google-এর চ্যাটবট প্রকল্পের ত্রুটিগুলির দ্বারা প্ররোচিত, জেমিনি জেনারেটিভ AI বাজারে প্রতিযোগিতা করার জন্য একটি জোরালো প্রচেষ্টার প্রতিনিধিত্ব করে৷ জেমিনি-এর মতো টেক্সট-বিশ্লেষণকারী AI অন্তর্ভুক্ত জেনারেটিভ AI-র জন্য দ্রুত বর্ধনশীল বাজার, 2030 সালের মধ্যে $109.37 বিলিয়ন মূল্যের অনুমান করা হয়েছে, যা 2030 থেকে 35.6% বৃদ্ধি পেয়েছে (সূত্র: গ্র্যান্ড ভিউ রিসার্চ)।

