ChatGPT ของ OpenAI กำลังเผชิญกับการแข่งขันที่มีศักยภาพเนื่องจาก DeepMind ซึ่งเป็นห้องปฏิบัติการวิจัยที่มีชื่อเสียงของ Google ได้ประกาศว่าเขากำลังทำงานกับแชทบอทรุ่นต่อไปที่ชื่อว่า Gemini ด้วยการผสานรวมเทคนิคจาก AlphaGo ซึ่งเป็นระบบ AI ที่สร้างประวัติศาสตร์ด้วยการเอาชนะผู้เล่น Go มืออาชีพ Gemini ตั้งเป้าที่จะท้าทายและอาจก้าวข้ามความสามารถของ ChatGPT

Demis Hassabis CEO ของ DeepMind แบ่งปันกับ Will Knight จาก Wired ว่าวัตถุประสงค์ของพวกเขาสำหรับ Gemini รวมถึงความสามารถในการวางแผนและแก้ปัญหานอกเหนือจากการวิเคราะห์ข้อความ แชทบอทจะใช้ความเชี่ยวชาญของระบบประเภท AlphaGo ควบคู่ไปกับความสามารถทางภาษาที่ก้าวล้ำซึ่งจัดแสดงโดยโมเดลขนาดใหญ่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ Hassabis ยังบอกใบ้ถึงนวัตกรรมใหม่ที่จะมีส่วนสำคัญต่อความสามารถของราศีเมถุน

มีการคาดการณ์ว่า Gemini ซึ่งนำเสนอสั้น ๆ ในการประชุมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ I/O ของ Google ในเดือนพฤษภาคม จะใช้ความก้าวหน้าในการเรียนรู้แบบเสริมกำลังเพื่อจัดการกับความท้าทายที่รูปแบบภาษาที่มีอยู่เผชิญอยู่ในปัจจุบัน การเรียนรู้แบบเสริมกำลังมุ่งเน้นไปที่การให้รางวัลแก่ระบบ AI สำหรับพฤติกรรมเฉพาะ ขณะเดียวกันก็ลงโทษพฤติกรรมที่ไม่ต้องการ แนวทางนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อชี้นำระบบไปสู่การแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ

การเรียนรู้แบบเสริมกำลังมีส่วนสนับสนุนความก้าวหน้าในเทคโนโลยีโมเดลภาษา โดยมีบทบาทสำคัญในวิธีที่ระบบต่างๆ เช่น ChatGPT ตอบสนองต่อข้อความแจ้ง DeepMind ซึ่งมีประสบการณ์มากมายในการเรียนรู้แบบเสริมกำลัง มีความกระตือรือร้นอย่างไม่ต้องสงสัยในการใช้ข้อมูลเชิงลึกกับภาคกำเนิด AI

แม้ว่า Gemini จะไม่ใช่ความพยายามเริ่มต้นของ DeepMind ในการสร้างโมเดลภาษา แต่ก็ยังคงเป็นโครงการที่ทะเยอทะยานที่สุดจนถึงปัจจุบัน ก่อนหน้านี้ แล็บได้แนะนำ Sparrow ซึ่งเป็นแชทบอทที่ออกแบบมาเพื่อให้การตอบสนองที่ปลอดภัยและเหมาะสมกว่ารุ่นอื่นๆ Hassabis ได้กล่าวถึงแผนการสำหรับ Sparrow รุ่นเบต้าส่วนตัวในการให้สัมภาษณ์กับ Time ในเดือนมกราคมแม้ว่าจะไม่ชัดเจนว่าแผนนี้ได้ดำเนินการตามที่ตั้งใจไว้หรือไม่

ข้อมูลรายงานในเดือนมีนาคมว่าผู้บริหารของ Google รวมถึงผู้บริหารระดับสูงด้านการวิจัย AI อย่าง Jeff Dean กำลังมีบทบาทอย่างแข็งขันในการพัฒนาราศีเมถุน ในขั้นต้นได้รับแจ้งจากข้อบกพร่องของ Bard ซึ่งเป็นโครงการแชทบอทของ Google เพื่อให้สอดคล้องกับ ChatGPT ราศีเมถุนแสดงถึงความพยายามอย่างแข็งขันในการแข่งขันในตลาด AI เชิงกำเนิด ตลาดที่เติบโตอย่างรวดเร็วสำหรับ AI เชิงกำเนิด ซึ่งรวมถึง AI วิเคราะห์ข้อความอย่าง Gemini นั้น คาดว่าจะมีมูลค่า 109.37 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2573 เพิ่มขึ้น 35.6% จากปี 2573 (ที่มา: Grand View Research)

