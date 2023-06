OpenAI의 ChatGPT는 Google 소유의 유명한 연구소인 DeepMind가 Gemini라는 차세대 챗봇을 개발 중이라고 발표하면서 잠재적인 경쟁에 직면해 있습니다. 전문 인간 바둑 선수를 물리쳐 역사를 만든 AI 시스템인 AlphaGo의 기술을 통합함으로써 Gemini는 ChatGPT의 기능에 도전하고 잠재적으로 능가하는 것을 목표로 합니다.

DeepMind CEO Demis Hassabis는 Wired 의 Will Knight와 함께 Gemini의 목표에 텍스트 분석 외에도 문제를 계획하고 해결하는 기능이 포함되어 있다고 말했습니다. 챗봇은 이 목표를 달성하기 위해 대형 모델이 보여주는 획기적인 언어 기능과 함께 AlphaGo 유형 시스템의 전문 지식을 사용할 것입니다. Hassabis는 또한 Gemini의 역량에 크게 기여할 새로운 혁신에 대해 암시했습니다.

지난 5월 Google의 I/O 개발자 컨퍼런스에서 간략히 소개된 Gemini는 현재 기존 언어 모델이 직면한 문제를 해결하기 위해 강화 학습의 발전을 활용할 것으로 추측됩니다. 강화 학습은 특정 행동에 대해 AI 시스템에 보상을 주고 바람직하지 않은 행동에 대해서는 페널티를 주는 데 중점을 둡니다. 이 접근법은 시스템이 다양한 상황에서 적절한 동작을 나타내도록 안내하는 것을 목표로 합니다.

강화 학습은 언어 모델 기술의 발전에 기여했으며 ChatGPT와 같은 시스템이 프롬프트에 응답하는 방식에 중요한 역할을 했습니다. 강화 학습에 대한 광범위한 경험을 보유한 DeepMind는 의심할 여지 없이 생성 AI 부문에 통찰력을 적용하는 데 열심입니다.

Gemini는 언어 모델에 대한 DeepMind의 초기 시도는 아니지만 현재까지 가장 야심찬 프로젝트로 남아 있습니다. 이전에는 다른 모델보다 더 안전하고 적절한 응답을 제공하도록 설계된 챗봇인 Sparrow를 도입했습니다. Hassabis는 1월 Time과의 인터뷰에서 Sparrow의 비공개 베타 릴리스 계획을 언급했지만 이 계획이 의도한 대로 진행되었는지는 확실하지 않습니다.

더 인포메이션은 지난 3월 제미니의 개발에 AI 리서치 수석 임원인 제프 딘을 포함한 구글 경영진이 적극적인 역할을 하고 있다고 보도했다. 처음에 Google의 챗봇 프로젝트인 Bard의 단점으로 인해 ChatGPT를 따라잡은 Gemini는 생성 AI 시장에서 경쟁하기 위한 적극적인 노력을 나타냅니다. Gemini와 같은 텍스트 분석 AI를 포함하여 빠르게 성장하는 생성 AI 시장은 2030년까지 1,093억 7천만 달러로 2030년보다 35.6% 증가한 것으로 추정됩니다(출처: Grand View Research).

