يواجه ChatGPT من OpenAI منافسة محتملة حيث أعلن DeepMind ، مختبر الأبحاث الشهير المملوك لشركة Google ، أنه يعمل على برنامج chatbot من الجيل التالي يسمى Gemini. من خلال دمج تقنيات AlphaGo ، نظام الذكاء الاصطناعي الذي صنع التاريخ من خلال هزيمة لاعب Go بشري محترف ، يهدف Gemini إلى تحدي قدرات ChatGPT وربما تجاوزها.

شارك الرئيس التنفيذي لشركة DeepMind Demis Hassabis مع Will Knight من Wired أن هدفهم من Gemini يتضمن القدرة على التخطيط وحل المشكلات ، بالإضافة إلى تحليل النص. سيستخدم روبوت المحادثة خبرة أنظمة من نوع AlphaGo ، إلى جانب القدرات اللغوية الرائدة التي تعرضها النماذج الكبيرة ، لتحقيق هذا الهدف. كما ألمح حسابيس إلى ابتكارات جديدة ستساهم بشكل كبير في قدرات الجوزاء.

من المتوقع أن تستخدم Gemini ، التي ظهرت لفترة وجيزة في مؤتمر مطوري Google I / O في مايو ، التطورات في التعلم المعزز لمواجهة التحديات التي تواجهها حاليًا نماذج اللغة الحالية. يركز التعلم المعزز على مكافأة أنظمة الذكاء الاصطناعي على سلوكيات معينة مع معاقبة غير المرغوب فيها. يهدف هذا النهج إلى توجيه الأنظمة نحو إظهار السلوكيات المناسبة في المواقف المختلفة.

ساهم التعلم المعزز في التقدم في تقنية نموذج اللغة ، حيث لعب دورًا حيويًا في كيفية استجابة أنظمة مثل ChatGPT للمطالبات. DeepMind ، التي تتمتع بخبرة واسعة في التعلم المعزز ، حريصة بلا شك على تطبيق رؤاها على قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي.

في حين أن الجوزاء لن يكون محاولة DeepMind الأولية لنماذج اللغة ، إلا أنه يظل المشروع الأكثر طموحًا حتى الآن. في السابق ، قدم المختبر Sparrow ، وهو روبوت محادثة مصمم لتوفير استجابات أكثر أمانًا وأكثر ملاءمة من النماذج الأخرى. كان حسابيس قد ذكر خططًا لإصدار تجريبي خاص من Sparrow في مقابلة في يناير مع Time ، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطة قد سارت على النحو المنشود.

ذكرت المعلومات في مارس أن المديرين التنفيذيين في Google ، بما في ذلك كبير مسؤولي أبحاث الذكاء الاصطناعي جيف دين ، يلعبون دورًا نشطًا في تطوير الجوزاء. في البداية ، بدافع من أوجه القصور في Bard ، مشروع chatbot الخاص بـ Google ، في مواكبة ChatGPT ، يمثل Gemini جهدًا قويًا للمنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي. تقدر قيمة السوق سريعة النمو للذكاء الاصطناعي التوليدي ، والتي تشمل تحليل النصوص مثل الجوزاء ، بنحو 109.37 مليار دولار بحلول عام 2030 ، مما يمثل زيادة بنسبة 35.6٪ عن عام 2030 (المصدر: Grand View Research).

