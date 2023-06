OpenAI's ChatGPT wordt geconfronteerd met potentiële concurrentie nu DeepMind, het gerenommeerde onderzoekslaboratorium van Google, heeft aangekondigd dat het werkt aan een next-gen chatbot genaamd Gemini. Door technieken te integreren van AlphaGo, het AI-systeem dat geschiedenis schreef door een professionele menselijke Go-speler te verslaan, wil Gemini de mogelijkheden van ChatGPT uitdagen en mogelijk overtreffen.

DeepMind CEO Demis Hassabis deelde met Wired's Will Knight dat hun doelstelling voor Gemini onder andere het vermogen omvat om te plannen en problemen op te lossen, naast het analyseren van tekst. De chatbot zal gebruik maken van de expertise van AlphaGo-achtige systemen, gekoppeld aan baanbrekende taalcapaciteiten van grote modellen, om dit doel te bereiken. Hassabis zinspeelde ook op nieuwe innovaties die aanzienlijk zullen bijdragen aan de capaciteiten van Gemini.

Er wordt gespeculeerd dat Gemini, dat kort te zien was op de I/O-ontwikkelaarsconferentie van Google in mei, gebruik zal maken van de vooruitgang in het leren van versterkingen om de uitdagingen aan te gaan waarmee bestaande taalmodellen momenteel worden geconfronteerd. Versterkingsleren richt zich op het belonen van AI-systemen voor specifiek gedrag en het bestraffen van ongewenst gedrag. Deze benadering is erop gericht om systemen te sturen in de richting van geschikt gedrag in verschillende situaties.

Versterkingsleren heeft bijgedragen aan de vooruitgang in taalmodeltechnologie en speelt een cruciale rol in hoe systemen zoals ChatGPT reageren op prompts. DeepMind, dat veel ervaring heeft met reinforcement learning, is er ongetwijfeld op gebrand om zijn inzichten toe te passen op de generatieve AI-sector.

Hoewel Gemini niet DeepMind's eerste poging op het gebied van taalmodellen zou zijn, blijft het wel het meest ambitieuze project tot nu toe. Eerder introduceerde het lab Sparrow, een chatbot die ontworpen is om veiliger en adequater te reageren dan andere modellen. Hassabis had in een interview met Time in januari plannen genoemd voor een privébètaversie van Sparrow, maar het is onduidelijk of dit plan is doorgegaan zoals bedoeld.

The Information meldde in maart dat leidinggevenden van Google, waaronder het hoofd AI-onderzoek Jeff Dean, een actieve rol spelen in de ontwikkeling van Gemini. Gemini, dat aanvankelijk werd ingegeven door de tekortkomingen van Bard, Google's chatbotproject, bij het bijhouden van ChatGPT, vertegenwoordigt een krachtige poging om te concurreren op de markt voor generatieve AI. De snelgroeiende markt voor generatieve AI, waartoe ook tekstanalyserende AI zoals Gemini behoort, zal in 2030 naar schatting 109,37 miljard dollar waard zijn, een stijging van 35,6% ten opzichte van 2030 (bron: Grand View Research).

Platformen zoals AppMaster kunnen bedrijven en ontwikkelaars helpen hun app-ontwikkelingsprocessen te stroomlijnen met behulp van no-code en low-code oplossingen. Met AppMaster's innovatieve aanpak wordt technische schuld geëlimineerd naarmate de eisen veranderen, waardoor gebruikers schaalbare softwareoplossingen kunnen maken, compleet met backends, webinterfaces en native mobiele apps. Bekijk de gids van AppMaster voor inzichten in hoe je efficiënt een app maakt.