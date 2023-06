ChatGPT OpenAI staje w obliczu potencjalnej konkurencji, ponieważ DeepMind, renomowane laboratorium badawcze należące do Google, ogłosiło, że pracuje nad chatbotem nowej generacji o nazwie Gemini. Integrując techniki z AlphaGo, systemu sztucznej inteligencji, który przeszedł do historii, pokonując profesjonalnego gracza Go, Gemini ma na celu rzucić wyzwanie i potencjalnie przewyższyć możliwości ChatGPT.

Dyrektor generalny DeepMind, Demis Hassabis, podzielił się z Willem Knightem z Wired, że ich celem dla Gemini jest nie tylko analizowanie tekstu, ale także planowanie i rozwiązywanie problemów. Aby osiągnąć ten cel, chatbot będzie wykorzystywał wiedzę systemów typu AlphaGo w połączeniu z przełomowymi możliwościami językowymi prezentowanymi przez duże modele. Hassabis zasugerował również nowe innowacje, które znacząco przyczynią się do zwiększenia możliwości Gemini.

Spekuluje się, że Gemini, który został krótko zaprezentowany na konferencji programistów Google I/O w maju, wykorzysta postępy w uczeniu się ze wzmocnieniem, aby sprostać wyzwaniom, przed którymi stoją obecnie istniejące modele językowe. Uczenie ze wzmocnieniem koncentruje się na nagradzaniu systemów sztucznej inteligencji za określone zachowania, jednocześnie karząc te niepożądane. Podejście to ma na celu ukierunkowanie systemów na wykazywanie odpowiednich zachowań w różnych sytuacjach.

Uczenie ze wzmocnieniem przyczyniło się do postępu w technologii modeli językowych, odgrywając istotną rolę w tym, jak systemy takie jak ChatGPT reagują na podpowiedzi. DeepMind, mając duże doświadczenie w uczeniu się ze wzmocnieniem, niewątpliwie chce zastosować swoje spostrzeżenia w sektorze generatywnej sztucznej inteligencji.

Choć Gemini nie byłoby pierwszą próbą DeepMind w zakresie modeli językowych, pozostaje najbardziej ambitnym projektem do tej pory. Wcześniej laboratorium wprowadziło Sparrow, chatbota zaprojektowanego w celu zapewnienia bezpieczniejszych i bardziej odpowiednich odpowiedzi niż inne modele. Hassabis wspomniał o planach wydania prywatnej wersji beta Sparrow w styczniowym wywiadzie dla Time, choć nie jest jasne, czy plan ten został zrealizowany zgodnie z zamierzeniami.

The Information donosiło w marcu, że kierownictwo Google, w tym starszy dyrektor ds. badań nad sztuczną inteligencją Jeff Dean, odgrywa aktywną rolę w rozwoju Gemini. Początkowo zainspirowany niedociągnięciami Barda, projektu chatbota Google, w nadążaniu za ChatGPT, Gemini reprezentuje energiczne wysiłki na rzecz konkurowania na rynku generatywnej sztucznej inteligencji. Szacuje się, że szybko rosnący rynek generatywnej sztucznej inteligencji, który obejmuje sztuczną inteligencję analizującą tekst, taką jak Gemini, zostanie wyceniony na 109,37 mld USD do 2030 r., co oznacza wzrost o 35,6% od 2030 r. (źródło: Grand View Research).

