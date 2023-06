OpenAI के ChatGPT को संभावित प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि Google के स्वामित्व वाली प्रसिद्ध अनुसंधान प्रयोगशाला DeepMind ने घोषणा की है कि वह जेमिनी नामक अगली पीढ़ी के चैटबॉट पर काम कर रही है। अल्फ़ागो की तकनीकों को एकीकृत करके, एआई प्रणाली जिसने एक पेशेवर मानव गो खिलाड़ी को हराकर इतिहास रचा, जेमिनी का लक्ष्य चैटजीपीटी की क्षमताओं को चुनौती देना और संभावित रूप से उनसे आगे निकलना है।

डीपमाइंड के सीईओ डेमिस हसाबिस ने वायर्ड के विल नाइट के साथ साझा किया कि जेमिनी के लिए उनके उद्देश्य में पाठ का विश्लेषण करने के अलावा, समस्याओं की योजना बनाने और उन्हें हल करने की क्षमता शामिल है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चैटबॉट बड़े मॉडलों द्वारा प्रदर्शित अभूतपूर्व भाषा क्षमताओं के साथ-साथ अल्फ़ागो-प्रकार की प्रणालियों की विशेषज्ञता को नियोजित करेगा। हसाबिस ने नए नवाचारों का भी संकेत दिया जो मिथुन की क्षमताओं में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।

यह अनुमान लगाया गया है कि जेमिनी, जिसे मई में Google के I/O डेवलपर सम्मेलन में संक्षिप्त रूप से प्रदर्शित किया गया था, वर्तमान भाषा मॉडल के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए सुदृढीकरण सीखने में प्रगति का उपयोग करेगा। सुदृढीकरण सीखना अवांछित व्यवहारों को दंडित करते हुए विशिष्ट व्यवहारों के लिए एआई सिस्टम को पुरस्कृत करने पर केंद्रित है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य विभिन्न स्थितियों में उपयुक्त व्यवहार प्रदर्शित करने की दिशा में सिस्टम का मार्गदर्शन करना है।

सुदृढीकरण सीखने ने भाषा मॉडल प्रौद्योगिकी में प्रगति में योगदान दिया है, जो चैटजीपीटी जैसे सिस्टम संकेतों पर प्रतिक्रिया देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डीपमाइंड, जिसके पास सुदृढीकरण सीखने में व्यापक अनुभव है, निस्संदेह अपनी अंतर्दृष्टि को जेनेरिक एआई क्षेत्र में लागू करने के लिए उत्सुक है।

जबकि जेमिनी भाषा मॉडल पर डीपमाइंड का प्रारंभिक प्रयास नहीं होगा, यह अब तक की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना बनी हुई है। इससे पहले, लैब ने स्पैरो पेश किया था, जो एक चैटबॉट था जिसे अन्य मॉडलों की तुलना में अधिक सुरक्षित और अधिक उपयुक्त प्रतिक्रियाएँ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। हस्साबिस ने टाइम के साथ जनवरी में एक साक्षात्कार में स्पैरो के एक निजी बीटा रिलीज़ की योजना का उल्लेख किया था, हालाँकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह योजना योजना के अनुसार आगे बढ़ी है या नहीं।

सूचना ने मार्च में बताया कि Google के अधिकारी, जिनमें इसके वरिष्ठ AI अनुसंधान कार्यकारी जेफ डीन भी शामिल हैं, जेमिनी के विकास में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। शुरू में चैटजीपीटी को ध्यान में रखते हुए, Google के चैटबॉट प्रोजेक्ट, बार्ड की कमियों से प्रेरित होकर, जेमिनी जेनरेटर एआई बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक जोरदार प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। जेनेरिक एआई के लिए तेजी से बढ़ते बाजार, जिसमें जेमिनी जैसे टेक्स्ट-विश्लेषण एआई शामिल है, का मूल्य 2030 तक 109.37 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है, जो 2030 से 35.6% की वृद्धि दर्शाता है (स्रोत: ग्रैंड व्यू रिसर्च)।

