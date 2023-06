ChatGPT von OpenAI bekommt potenzielle Konkurrenz: DeepMind, das renommierte Forschungslabor von Google, hat angekündigt, dass es an einem Chatbot der nächsten Generation namens Gemini arbeitet. Durch die Integration von Techniken von AlphaGo, dem KI-System, das Geschichte schrieb, indem es einen professionellen menschlichen Go-Spieler besiegte, soll Gemini die Fähigkeiten von ChatGPT herausfordern und möglicherweise übertreffen.

Demis Hassabis, CEO von DeepMind, teilte Will Knight von Wired mit, dass Gemini neben der Textanalyse auch Fähigkeiten zur Planung und Problemlösung haben soll. Um dieses Ziel zu erreichen, wird der Chatbot das Fachwissen von Systemen vom Typ AlphaGo in Verbindung mit den bahnbrechenden Sprachfähigkeiten großer Modelle nutzen. Hassabis deutete auch neue Innovationen an, die wesentlich zu den Fähigkeiten von Gemini beitragen werden.

Es wird spekuliert, dass Gemini, das auf der Google I/O-Entwicklerkonferenz im Mai kurz vorgestellt wurde, Fortschritte im Bereich des verstärkenden Lernens nutzen wird, um die Herausforderungen zu bewältigen, mit denen die bestehenden Sprachmodelle derzeit konfrontiert sind. Beim Verstärkungslernen geht es darum, KI-Systeme für bestimmte Verhaltensweisen zu belohnen und unerwünschte Verhaltensweisen zu bestrafen. Dieser Ansatz zielt darauf ab, Systeme dazu zu bringen, in verschiedenen Situationen ein geeignetes Verhalten an den Tag zu legen.

Verstärkungslernen hat zum Fortschritt in der Sprachmodelltechnologie beigetragen und spielt eine entscheidende Rolle dabei, wie Systeme wie ChatGPT auf Aufforderungen reagieren. DeepMind verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Bereich des Verstärkungslernens und ist zweifellos sehr daran interessiert, seine Erkenntnisse im Bereich der generativen KI anzuwenden.

Gemini ist zwar nicht der erste Versuch von DeepMind, Sprachmodelle zu entwickeln, aber es ist das bisher ehrgeizigste Projekt. Zuvor hatte das Labor Sparrow vorgestellt, einen Chatbot, der sicherere und angemessenere Antworten als andere Modelle geben soll. Hassabis hatte in einem Interview mit Time im Januar Pläne für eine private Beta-Version von Sparrow erwähnt, obwohl unklar ist, ob dieser Plan wie beabsichtigt umgesetzt wurde.

The Information berichtete im März, dass Google-Führungskräfte, darunter der leitende KI-Forscher Jeff Dean, eine aktive Rolle bei der Entwicklung von Gemini übernehmen. Ursprünglich durch die Unzulänglichkeiten von Bard, dem Chatbot-Projekt von Google, veranlasst, mit ChatGPT Schritt zu halten, stellt Gemini einen energischen Versuch dar, auf dem Markt für generative KI zu konkurrieren. Der schnell wachsende Markt für generative KI, zu dem auch textanalytische KI wie Gemini gehört, wird bis 2030 auf 109,37 Milliarden US-Dollar geschätzt, was einem Anstieg von 35,6 % gegenüber 2030 entspricht (Quelle: Grand View Research).

