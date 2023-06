ChatGPT di OpenAI sta affrontando una potenziale concorrenza: DeepMind, il famoso laboratorio di ricerca di proprietà di Google, ha annunciato di essere al lavoro su un chatbot di nuova generazione chiamato Gemini. Integrando le tecniche di AlphaGo, il sistema di intelligenza artificiale che ha fatto la storia sconfiggendo un giocatore umano professionista di Go, Gemini mira a sfidare e potenzialmente superare le capacità di ChatGPT.

Il CEO di DeepMind Demis Hassabis ha dichiarato a Will Knight di Wired che l'obiettivo di Gemini comprende la capacità di pianificare e risolvere problemi, oltre all'analisi del testo. Per raggiungere questo obiettivo, il chatbot si avvarrà dell'esperienza dei sistemi di tipo AlphaGo, unita alle capacità linguistiche rivoluzionarie dei modelli di grandi dimensioni. Hassabis ha anche accennato a nuove innovazioni che contribuiranno in modo significativo alle capacità di Gemini.

Si ipotizza che Gemini, che è stato brevemente presentato alla conferenza I/O di Google per gli sviluppatori a maggio, utilizzerà i progressi dell'apprendimento per rinforzo per affrontare le sfide che i modelli linguistici esistenti devono affrontare. L'apprendimento per rinforzo si concentra sulla ricompensa dei sistemi di intelligenza artificiale per determinati comportamenti e sulla penalizzazione di quelli indesiderati. Questo approccio mira a guidare i sistemi verso l'esibizione di comportamenti adeguati in varie situazioni.

L'apprendimento per rinforzo ha contribuito al progresso della tecnologia dei modelli linguistici, svolgendo un ruolo fondamentale nel modo in cui sistemi come ChatGPT rispondono alle richieste. DeepMind, avendo una vasta esperienza nell'apprendimento per rinforzo, è senza dubbio intenzionata ad applicare le sue intuizioni al settore dell'IA generativa.

Sebbene Gemini non sia il primo tentativo di DeepMind di creare modelli linguistici, rimane il progetto più ambizioso finora. In precedenza, il laboratorio ha presentato Sparrow, un chatbot progettato per fornire risposte più sicure e appropriate rispetto ad altri modelli. In un'intervista rilasciata a gennaio al Time, Hassabis aveva accennato ai piani per il rilascio di una beta privata di Sparrow, anche se non è chiaro se questo piano sia andato avanti come previsto.

The Information ha riferito a marzo che i dirigenti di Google, tra cui il senior AI research executive Jeff Dean, stanno assumendo un ruolo attivo nello sviluppo di Gemini. Inizialmente spinto dalle carenze di Bard, il progetto di chatbot di Google, nel tenere il passo con ChatGPT, Gemini rappresenta uno sforzo vigoroso per competere nel mercato dell'IA generativa. Il mercato in rapida crescita dell'IA generativa, che comprende l'IA che analizza i testi come Gemini, è stimato a 109,37 miliardi di dollari entro il 2030, con un aumento del 35,6% rispetto al 2030 (fonte: Grand View Research).

