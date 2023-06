ChatGPT của OpenAI đang phải đối mặt với sự cạnh tranh tiềm năng khi DeepMind, phòng thí nghiệm nghiên cứu nổi tiếng thuộc sở hữu của Google, đã thông báo rằng họ đang làm việc trên một chatbot thế hệ tiếp theo có tên là Gemini. Bằng cách tích hợp các kỹ thuật từ AlphaGo, hệ thống AI đã tạo nên lịch sử bằng cách đánh bại một người chơi cờ vây chuyên nghiệp, Gemini đặt mục tiêu thách thức và có khả năng vượt qua các khả năng của ChatGPT.

Giám đốc điều hành DeepMind Demis Hassabis đã chia sẻ với Will Knight của Wired rằng mục tiêu của họ đối với Gemini bao gồm khả năng lập kế hoạch và giải quyết vấn đề, ngoài khả năng phân tích văn bản. Chatbot sẽ sử dụng chuyên môn của các hệ thống loại AlphaGo, cùng với khả năng ngôn ngữ đột phá được thể hiện bởi các mô hình lớn, để đạt được mục tiêu này. Hassabis cũng gợi ý về những cải tiến mới sẽ đóng góp đáng kể vào năng lực của Gemini.

Người ta suy đoán rằng Gemini, được giới thiệu ngắn gọn tại hội nghị nhà phát triển I/O của Google vào tháng 5, sẽ sử dụng những tiến bộ trong học tăng cường để giải quyết những thách thức mà các mô hình ngôn ngữ hiện có đang phải đối mặt. Học tăng cường tập trung vào việc khen thưởng các hệ thống AI đối với các hành vi cụ thể trong khi xử phạt những hành vi không mong muốn. Cách tiếp cận này nhằm mục đích hướng dẫn các hệ thống thể hiện các hành vi phù hợp trong các tình huống khác nhau.

Học tăng cường đã góp phần vào sự tiến bộ trong công nghệ mô hình ngôn ngữ, đóng vai trò quan trọng trong cách các hệ thống như ChatGPT phản hồi lời nhắc. DeepMind, có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực học tăng cường, chắc chắn rất quan tâm đến việc áp dụng những hiểu biết sâu sắc của mình vào lĩnh vực AI tổng hợp.

Mặc dù Gemini không phải là nỗ lực ban đầu của DeepMind đối với các mô hình ngôn ngữ, nhưng nó vẫn là dự án đầy tham vọng nhất cho đến nay. Trước đây, phòng thí nghiệm đã giới thiệu Sparrow, một chatbot được thiết kế để cung cấp các phản hồi an toàn và phù hợp hơn so với các mô hình khác. Hassabis đã đề cập đến kế hoạch phát hành phiên bản beta riêng tư của Sparrow trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 1 với Time, mặc dù không rõ liệu kế hoạch này có được tiến hành như dự định hay không.

Thông tin đã báo cáo vào tháng 3 rằng các giám đốc điều hành của Google, bao gồm cả giám đốc điều hành nghiên cứu AI cấp cao Jeff Dean, đang đóng vai trò tích cực trong sự phát triển của Gemini. Ban đầu được thúc đẩy bởi những thiếu sót của Bard, dự án chatbot của Google, để theo kịp ChatGPT, Gemini thể hiện nỗ lực mạnh mẽ để cạnh tranh trong thị trường AI tổng quát. Thị trường đang phát triển nhanh chóng dành cho AI tổng hợp, bao gồm AI phân tích văn bản như Gemini, được ước tính trị giá 109,37 tỷ USD vào năm 2030, đánh dấu mức tăng 35,6% so với năm 2030 (nguồn: Grand View Research).

