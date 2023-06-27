ЧатGPT от OpenAI столкнулся с потенциальной конкуренцией, поскольку DeepMind, известная исследовательская лаборатория, принадлежащая Google, объявила о работе над чатботом нового поколения под названием Gemini. Интегрируя методы AlphaGo, системы ИИ, которая вошла в историю, победив профессионального игрока в го, Gemini стремится бросить вызов и потенциально превзойти возможности ChatGPT.

Генеральный директор DeepMind Демис Хассабис поделился с Уиллом Найтом из Wired, что их цель для Gemini включает в себя способность планировать и решать проблемы, а также анализировать текст. Для достижения этой цели чат-бот будет использовать опыт систем типа AlphaGo- в сочетании с революционными языковыми возможностями, демонстрируемыми большими моделями. Хассабис также намекнул на новые инновации, которые значительно расширят возможности Gemini.

Предполагается, что Gemini, которая была кратко представлена на конференции разработчиков Google I/O в мае, будет использовать достижения в области обучения с подкреплением для решения проблем, с которыми сталкиваются существующие языковые модели. Обучение с подкреплением фокусируется на поощрении систем ИИ за определенное поведение и наказании за нежелательное. Этот подход направлен на то, чтобы направлять системы на проявление подходящего поведения в различных ситуациях.

Обучение с подкреплением способствовало прогрессу в технологии языковых моделей, играя важную роль в том, как такие системы, как ChatGPT, реагируют на подсказки. DeepMind, обладая обширным опытом в области обучения с подкреплением, несомненно, стремится применить свои знания в секторе генеративного ИИ.

Хотя Gemini не будет первой попыткой DeepMind создать языковые модели, он остается самым амбициозным проектом на сегодняшний день. Ранее лаборатория представила Sparrow, чат-бота, разработанного для предоставления более безопасных и подходящих ответов, чем другие модели. В январском интервью Time Хассабис упомянул о планах по выпуску частной бета-версии Sparrow, хотя пока неясно, был ли этот план реализован.

В марте издание The Information сообщило, что руководители Google, включая старшего руководителя отдела исследований ИИ Джеффа Дина, принимают активное участие в разработке Gemini. Изначально вызванный недостатками Bard, проекта чат-бота Google, в поддержании уровня ChatGPT, Gemini представляет собой активную попытку конкурировать на рынке генеративного ИИ. Быстро растущий рынок генеративного ИИ, который включает в себя ИИ, анализирующий текст, как Gemini, оценивается в $109,37 млрд к 2030 году, что на 35,6% больше, чем в 2030 году (источник: Grand View Research).

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