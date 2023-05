Popüler yayın hizmeti Spotify'ın, programın sunucusunun seslerini kullanarak sunucu tarafından okunan podcast reklamları oluşturmak için gelişmiş AI teknolojisi geliştirdiği söyleniyor. Podcast reklamcılığına yönelik bu yenilikçi yaklaşım, içerik oluşturuculara hedef kitlelerine daha özgün bir şekilde ulaşmak ve onlarla etkileşim kurmak için yeni fırsatlar sağlayabilir.

Haber , The Ringer'ın sunucusu ve kurucusu Bill Simmons'ın Spotify'ın planlarıyla ilgili görüşlerini paylaştığı The Bill Simmons Podcast'in yakın tarihli bir bölümünden geldi. Simmons'a göre podcast yayıncıları, coğrafi hedefli reklamlar ve birden çok dilde reklamlar gibi çeşitli reklam olasılıklarını açabilecek reklamlarda kullanılmak üzere seslerine onay verebilecek. The Ringer, 2020'de Spotify tarafından satın alındı ve Simmons'ın yorumları, akış devinin olası niyetlerini gün ışığına çıkardı.

Spotify'ın, şirketteki Kültürel Ortaklıklar başkanı ve podcast sunucusu Xavier "X" Jernigan'ın sesiyle eğitilen AI DJ teknolojisi, yapay zeka tarafından oluşturulan podcast reklamlarına yönelik bu planların öncüsü oldu. AI teknolojisinin bu uygulaması, dinleyiciler için daha kişiselleştirilmiş ve sürükleyici bir deneyim yaratarak podcast reklamcılığında devrim yaratabilir.

Akış hizmeti, yapay zeka tarafından oluşturulan podcast reklamları için planlarını henüz resmi olarak onaylamasa da, yapay zeka geliştirmeye ve araştırmaya yaptığı yatırımlar spekülasyonu besliyor. Spotify'ın kişiselleştirme ve makine öğrenimi üzerinde çalışan, OpenAI modelini kullanan ve Büyük Dil Modelleri, üretken ses teknolojileri ve daha fazlası gibi alanları keşfeden yüzlerce kişilik bir ekibe sahip olduğu bildiriliyor.

AI DJ'i geliştirmek için Jernigan, bir stüdyoda çeşitli duygular ve kadanslarla satırlar okuyarak kaydedildi. Kayıtlar, tipik dil seçimlerinin yanı sıra doğal duraklamaları ve nefesleri de içeriyordu. Bu verilerle AI modeli, Jernigan'ın AI sesini oluşturdu. Bir dizi podcast sunucusundan daha fazla AI sesinin oluşturulması, daha verimli bir sürecin ve kişiselleştirilmiş podcast reklamcılığında yeni bir çağın önünü açabilir.

Yapay zeka tarafından üretilen sesler kavramı yeni olmasa da, gerçek insanların seslerini inandırıcı bir şekilde taklit etme yetenekleri daha yeni bir gelişmedir. Spotify'ın yapay zeka tarafından oluşturulan podcast sunucularının sesleriyle toplantı sahibi tarafından okunan reklamlar oluşturmaya yönelik potansiyel çabası, özgünlük, kişiselleştirme ve podcast endüstrisine daha fazla gelir getirerek hem yaratıcılara hem de dinleyicilere fayda sağlayabilir.