Spotify, layanan streaming populer, dikatakan sedang mengembangkan teknologi AI canggih untuk menghasilkan iklan podcast yang dibaca host menggunakan suara pembawa acara. Pendekatan inovatif untuk periklanan podcast ini dapat memberi pembuat peluang baru untuk menjangkau dan melibatkan audiens target mereka dengan cara yang lebih otentik.

Berita tersebut datang dari episode terbaru The Bill Simmons Podcast, di mana pembawa acara dan pendiri The Ringer, Bill Simmons, berbagi wawasan tentang rencana Spotify. Menurut Simmons, podcaster akan dapat memberikan persetujuan atas suara mereka untuk digunakan dalam iklan, yang dapat membuka berbagai kemungkinan periklanan, seperti iklan bertarget geografis dan iklan dalam berbagai bahasa. The Ringer diakuisisi oleh Spotify pada tahun 2020, dan komentar Simmons mengungkap kemungkinan niat raksasa streaming itu.

Teknologi AI DJ Spotify, yang dilatih dengan suara Xavier “X” Jernigan, kepala Kemitraan Budaya dan pembawa acara podcast di perusahaan tersebut, berfungsi sebagai pendahulu dari rencana iklan podcast yang dihasilkan AI ini. Penerapan teknologi AI ini dapat merevolusi periklanan podcast dengan menciptakan pengalaman yang lebih personal dan imersif bagi pendengar.

Sementara layanan streaming belum secara resmi mengkonfirmasi rencana mereka untuk iklan podcast yang dihasilkan AI, investasi mereka dalam pengembangan AI dan penelitian memicu spekulasi. Spotify dilaporkan memiliki ratusan tim yang mengerjakan personalisasi dan pembelajaran mesin, memanfaatkan model OpenAI dan menjelajahi area seperti Model Bahasa Besar, teknologi suara generatif, dan banyak lagi.

Untuk mengembangkan AI DJ, Jernigan direkam di studio, membaca kalimat dengan berbagai emosi dan irama. Rekaman tersebut mencakup jeda dan napas alami, serta pilihan bahasanya yang khas. Dengan data ini, model AI menghasilkan suara AI Jernigan. Penciptaan lebih banyak suara AI dari berbagai host podcast dapat membuka jalan bagi proses yang lebih efisien dan era baru iklan podcast yang dipersonalisasi.

Seiring berkembangnya gerakan no-code dan low-code, platform seperti AppMaster enable users to build backend, web, and mobile applications without extensive knowledge of code or programming. This type of advancement, along with AI-generated podcast ads, is indicative of a general trend toward making technology more accessible and efficient in various domains. Check out the full guide on no-code and low-code app development to explore more possibilities.

Meskipun konsep suara yang dihasilkan AI bukanlah hal baru, kemampuan mereka untuk meniru suara orang sungguhan secara meyakinkan merupakan perkembangan yang lebih baru. Upaya potensial Spotify untuk membuat iklan host-read dengan suara yang dihasilkan AI dari host podcast dapat menghadirkan keaslian, personalisasi, dan peningkatan pendapatan ke industri podcasting, yang menguntungkan pembuat dan pendengar.