Spotify, dịch vụ phát trực tuyến phổ biến, được cho là đang phát triển công nghệ AI tiên tiến để tạo quảng cáo podcast do máy chủ đọc bằng giọng nói của người dẫn chương trình. Cách tiếp cận sáng tạo này đối với quảng cáo podcast có thể mang đến cho người sáng tạo những cơ hội mới để tiếp cận và thu hút khán giả mục tiêu của họ theo cách xác thực hơn.

Tin tức đến từ một tập gần đây của The Bill Simmons Podcast, nơi người dẫn chương trình và người sáng lập The Ringer, Bill Simmons, đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc về các kế hoạch của Spotify. Theo Simmons, các podcast sẽ có thể phê duyệt giọng nói của họ được sử dụng trong quảng cáo, điều này có thể mở ra nhiều khả năng quảng cáo khác nhau, chẳng hạn như quảng cáo được nhắm mục tiêu theo địa lý và quảng cáo bằng nhiều ngôn ngữ. Ringer đã được Spotify mua lại vào năm 2020 và những bình luận của Simmons đã làm sáng tỏ những ý định có thể có của gã khổng lồ phát trực tuyến.

Công nghệ AI DJ của Spotify, được đào tạo dựa trên giọng nói của Xavier “X” Jernigan, người đứng đầu Quan hệ đối tác văn hóa và người dẫn chương trình podcast tại công ty, đóng vai trò là tiền đề cho các kế hoạch quảng cáo podcast do AI tạo này. Ứng dụng công nghệ AI này có thể cách mạng hóa quảng cáo podcast bằng cách tạo ra trải nghiệm đắm chìm và cá nhân hóa hơn cho người nghe.

Mặc dù dịch vụ phát trực tuyến vẫn chưa chính thức xác nhận kế hoạch của họ đối với quảng cáo podcast do AI tạo ra, nhưng các khoản đầu tư của họ vào phát triển AI và nghiên cứu đã thúc đẩy đầu cơ. Spotify được cho là có một nhóm hàng trăm người làm việc về cá nhân hóa và học máy, sử dụng mô hình OpenAI và khám phá các lĩnh vực như Mô hình ngôn ngữ lớn, công nghệ giọng nói tổng quát, v.v.

Để phát triển AI DJ, Jernigan đã được ghi âm trong phòng thu, đọc các dòng với các cảm xúc và nhịp điệu khác nhau. Các bản ghi âm bao gồm các khoảng dừng và hơi thở tự nhiên, cũng như các lựa chọn ngôn ngữ điển hình của anh ấy. Với dữ liệu này, mô hình AI đã tạo ra giọng nói AI của Jernigan. Việc tạo ra nhiều giọng nói AI hơn từ một loạt các máy chủ podcast có thể mở đường cho một quy trình hiệu quả hơn và một kỷ nguyên mới của quảng cáo podcast được cá nhân hóa.

Mặc dù khái niệm về giọng nói do AI tạo ra không phải là mới, nhưng khả năng bắt chước giọng nói của người thật một cách thuyết phục là một bước phát triển gần đây. Nỗ lực tiềm năng của Spotify để tạo quảng cáo do máy chủ đọc bằng giọng nói do AI tạo ra của máy chủ podcast có thể mang lại tính xác thực, cá nhân hóa và tăng doanh thu cho ngành podcasting, mang lại lợi ích cho người sáng tạo cũng như người nghe.