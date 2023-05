Spotify ซึ่งเป็นบริการสตรีมมิ่งยอดนิยม ได้รับการกล่าวขานว่ากำลังพัฒนาเทคโนโลยี AI ขั้นสูงเพื่อสร้างโฆษณาพอดคาสต์ที่โฮสต์อ่านโดยใช้เสียงของโฮสต์รายการ แนวทางใหม่ในการโฆษณาพอดคาสต์สามารถมอบโอกาสใหม่ ๆ ให้กับผู้สร้างในการเข้าถึงและดึงดูดผู้ชมเป้าหมายด้วยวิธีที่สมจริงยิ่งขึ้น

ข่าวดังกล่าวมาจากตอนล่าสุดของ The Bill Simmons Podcast ซึ่ง Bill Simmons พิธีกรและผู้ก่อตั้ง The Ringer ได้แบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแผนการของ Spotify จากข้อมูลของ Simmons นักพอดคาสต์จะสามารถอนุมัติเสียงของพวกเขาเพื่อใช้ในโฆษณาได้ ซึ่งอาจเปิดโอกาสในการโฆษณาที่หลากหลาย เช่น โฆษณาที่กำหนดเป้าหมายตามภูมิศาสตร์และโฆษณาในหลายภาษา Spotify เข้าซื้อ The Ringer ในปี 2020 และความคิดเห็นของ Simmons ทำให้ความตั้งใจที่เป็นไปได้ของสตรีมมิ่งยักษ์นั้นกระจ่างแจ้ง

เทคโนโลยี AI DJ ของ Spotify ซึ่งได้รับการฝึกฝนโดยใช้เสียงของ Xavier “X” Jernigan หัวหน้าฝ่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมและผู้จัดรายการพอดแคสต์ของบริษัท ทำหน้าที่เป็นผู้นำต้นของแผนเหล่านี้สำหรับโฆษณาพอดคาสต์ที่สร้างโดย AI การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI นี้อาจปฏิวัติการโฆษณาพอดแคสต์ด้วยการสร้างประสบการณ์ที่เป็นส่วนตัวและสมจริงยิ่งขึ้นสำหรับผู้ฟัง

ในขณะที่บริการสตรีมยังไม่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับแผนสำหรับโฆษณาพอดคาสต์ที่สร้างโดย AI การลงทุนในการพัฒนา AI และการเก็งกำไรการวิจัย มีรายงานว่า Spotify มีทีมงานหลายร้อยคนที่ทำงานเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนในแบบของคุณและการเรียนรู้ของเครื่อง โดยใช้โมเดล OpenAI และสำรวจด้านต่างๆ เช่น โมเดลภาษาขนาดใหญ่ เทคโนโลยีเสียงแบบสร้างเสียง และอื่นๆ

เพื่อพัฒนา AI DJ เจอร์นิแกนได้รับการบันทึกในสตูดิโอ โดยอ่านบทที่มีอารมณ์และจังหวะต่างๆ กัน การบันทึกรวมถึงการหยุดชั่วคราวและการหายใจตามธรรมชาติ เช่นเดียวกับตัวเลือกภาษาทั่วไปของเขา ด้วยข้อมูลนี้ โมเดล AI จะสร้างเสียง AI ของ Jernigan การสร้างเสียง AI เพิ่มเติมจากอาร์เรย์ของโฮสต์พอดคาสต์สามารถปูทางสำหรับกระบวนการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและยุคใหม่ของการโฆษณาพอดคาสต์ส่วนบุคคล

แม้ว่าแนวคิดของเสียงที่สร้างโดย AI จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ความสามารถในการเลียนแบบเสียงของผู้คนจริงๆ อย่างน่าเชื่อนั้นเป็นพัฒนาการล่าสุด ความพยายามที่เป็นไปได้ของ Spotify ในการสร้างโฆษณาแบบโฮสต์อ่านด้วยเสียงที่สร้างโดย AI ของโฮสต์พอดคาสต์อาจนำมาซึ่งความถูกต้อง การปรับเปลี่ยนในแบบของคุณ และเพิ่มรายได้ให้กับอุตสาหกรรมพอดคาสต์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อผู้สร้างและผู้ฟัง