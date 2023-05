Популярный стриминговый сервис Spotify, по слухам, разрабатывает передовую технологию искусственного интеллекта для создания рекламы подкастов, читаемой ведущим, с использованием голоса ведущего шоу. Этот инновационный подход к рекламе в подкастах может предоставить авторам новые возможности для охвата и привлечения целевой аудитории более аутентичным способом.

Новость появилась в недавнем эпизоде The Bill Simmons Podcast, где ведущий и основатель The Ringer Билл Симмонс поделился информацией о планах Spotify. По словам Симмонса, подкастеры смогут давать разрешение на использование своих голосов в рекламе, что может открыть различные рекламные возможности, такие как геотаргетированная реклама и реклама на нескольких языках. The Ringer был приобретен Spotify в 2020 году, и комментарии Симмонса пролили свет на возможные намерения гиганта потокового вещания.

Технология ИИ-диджея Spotify, которая была обучена на голосе Ксавьера "X" Джернигана, руководителя отдела культурных партнерств и ведущего подкастов в компании, послужила предвестником этих планов по созданию рекламы в подкастах с помощью ИИ. Такое применение технологии искусственного интеллекта может произвести революцию в рекламе подкастов, создав более персонализированный и захватывающий опыт для слушателей.

Хотя потоковый сервис еще официально не подтвердил свои планы по созданию рекламы в подкастах с помощью ИИ, его инвестиции в разработку и исследование ИИ подпитывают догадки. Сообщается, что в Spotify работает команда из сотни человек, которая занимается персонализацией и машинным обучением, используя модель OpenAI и исследуя такие области, как большие языковые модели, генеративные голосовые технологии и многое другое.

Чтобы разработать ИИ диджея, Джерниган был записан в студии, читая строки с различными эмоциями и каденциями. Записи включали естественные паузы и дыхание, а также его типичные речевые обороты. На основе этих данных модель ИИ сгенерировала ИИ-голос Джернигана. Создание большего количества голосов ИИ из множества ведущих подкастов может проложить путь к более эффективному процессу и новой эре персонализированной рекламы в подкастах.

Хотя концепция голосов, генерируемых ИИ, не нова, их способность убедительно имитировать голоса реальных людей появилась совсем недавно. Потенциальное начинание Spotify по созданию рекламы, читаемой ведущим, с помощью сгенерированных ИИ голосов ведущих подкастов может привнести аутентичность, персонализацию и увеличить доходы в индустрию подкастинга, что принесет пользу как создателям, так и слушателям.