Spotify, popularny serwis streamingowy, opracowuje zaawansowaną technologię sztucznej inteligencji do generowania reklam podcastów odczytywanych przez gospodarza przy użyciu jego głosu. To innowacyjne podejście do reklamy podcastów może zapewnić twórcom nowe możliwości dotarcia do docelowych odbiorców i zaangażowania ich w bardziej autentyczny sposób.

Wiadomość ta pochodzi z niedawnego odcinka The Bill Simmons Podcast, w którym gospodarz i założyciel The Ringer, Bill Simmons, podzielił się spostrzeżeniami na temat planów Spotify. Według Simmonsa podcasterzy będą mogli wyrazić zgodę na wykorzystanie ich głosów w reklamach, co może otworzyć różne możliwości reklamowe, takie jak reklamy kierowane geograficznie i reklamy w wielu językach. The Ringer został przejęty przez Spotify w 2020 roku, a komentarze Simmonsa ujawniły możliwe zamiary giganta streamingowego.

Technologia AI DJ Spotify, która została przeszkolona na głosie Xaviera "X" Jernigana, szefa partnerstw kulturalnych i gospodarza podcastów w firmie, posłużyła jako prekursor tych planów dotyczących reklam podcastów generowanych przez AI. To zastosowanie technologii AI może zrewolucjonizować reklamę podcastów, tworząc bardziej spersonalizowane i wciągające doświadczenie dla słuchaczy.

Chociaż serwis streamingowy nie potwierdził jeszcze oficjalnie swoich planów dotyczących reklam podcastów generowanych przez sztuczną inteligencję, jego inwestycje w rozwój sztucznej inteligencji i badania podsycają spekulacje. Spotify ma podobno kilkusetosobowy zespół pracujący nad personalizacją i uczeniem maszynowym, wykorzystujący model OpenAI i badający takie obszary, jak duże modele językowe, generatywne technologie głosowe i inne.

Aby opracować AI DJ, Jernigan został nagrany w studiu, czytając wiersze z różnymi emocjami i kadencjami. Nagrania zawierały naturalne pauzy i oddechy, a także jego typowe wybory językowe. Na podstawie tych danych model AI wygenerował głos AI Jernigana. Stworzenie większej liczby głosów AI z szeregu gospodarzy podcastów może utorować drogę do bardziej wydajnego procesu i nowej ery spersonalizowanej reklamy podcastów.

Wraz z rozwojem ruchu no-code i low-code, platformy takie jak AppMaster umożliwiają użytkownikom tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych bez rozległej wiedzy na temat kodu lub programowania. Ten rodzaj postępu, wraz z reklamami podcastów generowanymi przez sztuczną inteligencję, wskazuje na ogólny trend w kierunku uczynienia technologii bardziej dostępną i wydajną w różnych dziedzinach. Zapoznaj się z pełnym przewodnikiem na temat tworzenia aplikacji no-code i low-code, aby poznać więcej możliwości.

Podczas gdy koncepcja głosów generowanych przez sztuczną inteligencję nie jest nowa, ich zdolność do przekonującego naśladowania głosów prawdziwych ludzi jest nowszym osiągnięciem. Potencjalne przedsięwzięcie Spotify polegające na tworzeniu reklam czytanych przez gospodarzy z głosami gospodarzy podcastów generowanymi przez sztuczną inteligencję może zapewnić autentyczność, personalizację i zwiększone przychody w branży podcastów, przynosząc korzyści zarówno twórcom, jak i słuchaczom.