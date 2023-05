कहा जाता है कि लोकप्रिय स्ट्रीमिंग सेवा Spotify, शो के होस्ट की आवाज़ का उपयोग करके होस्ट-रीड पॉडकास्ट विज्ञापन उत्पन्न करने के लिए उन्नत AI तकनीक विकसित कर रही है। पॉडकास्ट विज्ञापन के लिए यह अभिनव दृष्टिकोण रचनाकारों को अपने लक्षित दर्शकों तक अधिक प्रामाणिक तरीके से पहुंचने और उन्हें शामिल करने के नए अवसर प्रदान कर सकता है।

द बिल सीमन्स पॉडकास्ट के हालिया एपिसोड से यह खबर आई, जहां द रिंगर के मेजबान और संस्थापक बिल सिमंस ने स्पॉटिफ़ की योजनाओं में अंतर्दृष्टि साझा की। सीमन्स के अनुसार, पॉडकास्टर विज्ञापनों में उपयोग की जाने वाली अपनी आवाज़ के लिए स्वीकृति देने में सक्षम होंगे, जो विभिन्न विज्ञापन संभावनाओं को खोल सकता है, जैसे भू-लक्षित विज्ञापन और कई भाषाओं में विज्ञापन। द रिंगर को 2020 में Spotify द्वारा अधिग्रहित किया गया था, और सीमन्स की टिप्पणियों ने स्ट्रीमिंग दिग्गज के संभावित इरादों को प्रकाश में लाया।

स्पॉटिफाई की एआई डीजे तकनीक, जिसे कंपनी में कल्चरल पार्टनरशिप और पॉडकास्ट होस्ट के प्रमुख जेवियर "एक्स" जर्निगन की आवाज पर प्रशिक्षित किया गया था, एआई-जनित पॉडकास्ट विज्ञापनों के लिए इन योजनाओं के अग्रदूत के रूप में कार्य किया। एआई तकनीक का यह एप्लिकेशन श्रोताओं के लिए अधिक व्यक्तिगत और इमर्सिव अनुभव बनाकर पॉडकास्ट विज्ञापन में क्रांति ला सकता है।

जबकि स्ट्रीमिंग सेवा ने अभी तक एआई-जनित पॉडकास्ट विज्ञापनों, एआई विकास और अनुसंधान ईंधन अटकलों में उनके निवेश के लिए उनकी योजनाओं की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। Spotify के पास कथित तौर पर वैयक्तिकरण और मशीन सीखने पर काम करने वाली सैकड़ों की एक टीम है, जो OpenAI मॉडल का उपयोग करती है और बड़े भाषा मॉडल, जनरेटिव वॉयस टेक्नोलॉजी और अन्य क्षेत्रों की खोज करती है।

एआई डीजे को विकसित करने के लिए, जर्निगन को एक स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें अलग-अलग भावनाओं और ताल के साथ लाइनें पढ़ी गई थीं। रिकॉर्डिंग में प्राकृतिक ठहराव और सांसें शामिल थीं, साथ ही साथ उनकी विशिष्ट भाषा पसंद भी थी। इस डेटा के साथ, एआई मॉडल ने जेर्निगन की एआई आवाज उत्पन्न की। पॉडकास्ट मेजबानों की एक सरणी से अधिक एआई आवाजों का निर्माण एक अधिक कुशल प्रक्रिया और व्यक्तिगत पॉडकास्ट विज्ञापन के एक नए युग का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

जैसे-जैसे no-code और low-code मूवमेंट बढ़ता है,

जबकि एआई-जनित आवाज़ों की अवधारणा नई नहीं है, वास्तविक लोगों की आवाज़ों की नकल करने की उनकी क्षमता एक हालिया विकास है। पॉडकास्ट मेजबानों की एआई-जेनरेट की गई आवाजों के साथ होस्ट-रीड विज्ञापन बनाने के लिए स्पॉटिफाई के संभावित प्रयास से पॉडकास्टिंग उद्योग में प्रामाणिकता, निजीकरण और राजस्व में वृद्धि हो सकती है, जिससे रचनाकारों और श्रोताओं को समान रूप से लाभ होगा।