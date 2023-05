Spotify, de populaire streamingdienst, is naar verluidt bezig met de ontwikkeling van geavanceerde AI-technologie om podcastadvertenties te genereren met behulp van de stemmen van de presentator van de show. Deze innovatieve benadering van podcastreclame zou makers nieuwe mogelijkheden kunnen bieden om hun doelpubliek op een meer authentieke manier te bereiken en te betrekken.

Het nieuws kwam uit een recente aflevering van The Bill Simmons Podcast, waar de gastheer en oprichter van The Ringer, Bill Simmons, inzichten deelde in de plannen van Spotify. Volgens Simmons zullen podcasters toestemming kunnen geven om hun stem te gebruiken in advertenties, wat verschillende advertentiemogelijkheden zou kunnen openen, zoals geo-targeted advertenties en advertenties in meerdere talen. The Ringer werd in 2020 overgenomen door Spotify, en de opmerkingen van Simmons brachten de mogelijke bedoelingen van de streaminggigant aan het licht.

Spotify's AI DJ technologie, die werd getraind op de stem van Xavier "X" Jernigan, het hoofd van Cultural Partnerships en podcast host bij het bedrijf, diende als een voorloper van deze plannen voor AI-gegenereerde podcast advertenties. Deze toepassing van AI-technologie kan een revolutie betekenen voor podcastreclame door het creëren van een meer gepersonaliseerde en meeslepende ervaring voor luisteraars.

Hoewel de streamingdienst zijn plannen voor AI-gegenereerde podcastadvertenties nog niet officieel heeft bevestigd, voeden zijn investeringen in AI-ontwikkeling en -onderzoek de speculaties. Spotify heeft naar verluidt een team van honderden mensen die werken aan personalisatie en machine learning, waarbij ze gebruik maken van het OpenAI-model en gebieden onderzoeken zoals Large Language Models, generatieve stemtechnologieën en meer.

Om de AI DJ te ontwikkelen, werd Jernigan opgenomen in een studio, terwijl hij teksten met verschillende emoties en cadans voorlas. De opnames bevatten natuurlijke pauzes en ademhalingen, evenals zijn typische taalkeuzes. Met deze gegevens genereerde het AI-model de AI-stem van Jernigan. De creatie van meer AI-stemmen uit een reeks podcasthosts kan de weg vrijmaken voor een efficiënter proces en een nieuw tijdperk van gepersonaliseerde podcastreclame.

Hoewel het concept van AI-gegenereerde stemmen niet nieuw is, is hun vermogen om de stem van echte mensen overtuigend na te bootsen een recentere ontwikkeling. De mogelijke poging van Spotify om advertenties te creëren met AI-gegenereerde stemmen van podcast-hosts kan authenticiteit, personalisatie en meer inkomsten opleveren voor de podcast-industrie, wat zowel de makers als de luisteraars ten goede komt.