Spotify, le célèbre service de streaming, serait en train de développer une technologie d'IA avancée pour générer des publicités pour podcasts en utilisant la voix de l'animateur de l'émission. Cette approche innovante de la publicité dans les podcasts pourrait offrir aux créateurs de nouvelles possibilités d'atteindre et d'engager leur public cible d'une manière plus authentique.

La nouvelle a été annoncée lors d'un récent épisode du podcast de Bill Sim mons, où l'animateur et fondateur de The Ringer, Bill Simmons, a fait part de ses réflexions sur les projets de Spotify. Selon Bill Simmons, les podcasteurs pourront donner leur accord pour que leur voix soit utilisée dans les publicités, ce qui pourrait ouvrir de nombreuses possibilités publicitaires, telles que des publicités ciblées géographiquement et des publicités en plusieurs langues. The Ringer a été racheté par Spotify en 2020, et les commentaires de M. Simmons ont mis en lumière les éventuelles intentions du géant du streaming.

La technologie DJ IA de Spotify, qui a été formée sur la voix de Xavier "X" Jernigan, responsable des partenariats culturels et animateur de podcasts au sein de l'entreprise, a servi de précurseur à ces projets de publicités générées par l'IA pour les podcasts. Cette application de la technologie de l'IA pourrait révolutionner la publicité pour les podcasts en créant une expérience plus personnalisée et immersive pour les auditeurs.

Bien que le service de streaming n'ait pas encore confirmé officiellement son projet de publicités pour podcasts générées par l'IA, ses investissements dans le développement et la recherche en matière d'IA alimentent les spéculations. Spotify disposerait d'une équipe de plusieurs centaines de personnes travaillant sur la personnalisation et l'apprentissage automatique, utilisant le modèle OpenAI et explorant des domaines tels que les grands modèles de langage, les technologies vocales génératives, etc.

Pour développer l'IA DJ, Jernigan a été enregistré dans un studio, lisant des lignes avec des émotions et des cadences variées. Les enregistrements comprenaient des pauses et des respirations naturelles, ainsi que ses choix linguistiques habituels. Grâce à ces données, le modèle d'IA a généré la voix d'IA de Jernigan. La création d'un plus grand nombre de voix d'IA à partir d'un éventail d'animateurs de podcasts pourrait ouvrir la voie à un processus plus efficace et à une nouvelle ère de publicité personnalisée pour les podcasts.

Si le concept des voix générées par l'IA n'est pas nouveau, leur capacité à imiter de manière convaincante les voix de personnes réelles est plus récente. Le projet potentiel de Spotify de créer des publicités lues par les hôtes avec des voix d'hôtes de podcasts générées par l'IA pourrait apporter de l'authenticité, de la personnalisation et une augmentation des revenus à l'industrie du podcast, au bénéfice des créateurs et des auditeurs.