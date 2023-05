인기 스트리밍 서비스인 스포티파이(Spotify)는 쇼 호스트의 목소리를 사용하여 호스트 읽기 팟캐스트 광고를 생성하는 고급 AI 기술을 개발하고 있다고 합니다. 팟캐스트 광고에 대한 이 혁신적인 접근 방식은 크리에이터에게 보다 진정성 있는 방식으로 대상 청중에게 도달하고 참여를 유도할 수 있는 새로운 기회를 제공할 수 있습니다.

이 소식은 The Ringer의 진행자이자 설립자인 Bill Simmons가 Spotify의 계획에 대한 통찰력을 공유한 The Bill Simmons Podcast 의 최근 에피소드에서 나왔습니다. Simmons에 따르면 팟캐스터는 자신의 음성이 광고에 사용되도록 승인할 수 있으며, 이를 통해 지역 타겟팅 광고 및 다국어 광고와 같은 다양한 광고 가능성이 열릴 수 있습니다. The Ringer는 2020년 Spotify에 인수되었으며 Simmons의 발언은 스트리밍 거인의 가능한 의도를 밝혔습니다.

회사의 문화 파트너십 책임자이자 팟캐스트 호스트인 Xavier "X" Jernigan의 음성으로 훈련된 Spotify의 AI DJ 기술은 AI 생성 팟캐스트 광고에 대한 이러한 계획의 전조 역할을 했습니다. 이러한 AI 기술의 적용은 청취자에게 보다 개인화되고 몰입감 있는 경험을 제공함으로써 팟캐스트 광고를 혁신할 수 있습니다.

스트리밍 서비스는 아직 AI 생성 팟캐스트 광고에 대한 계획을 공식적으로 확인하지 않았지만 AI 개발 및 연구에 대한 투자는 투기를 부채질합니다. Spotify는 OpenAI 모델을 활용하고 대규모 언어 모델, 생성 음성 기술 등과 같은 영역을 탐색하는 개인화 및 머신 러닝에 대해 작업하는 수백 명의 팀을 보유하고 있는 것으로 알려졌습니다.

AI DJ를 개발하기 위해 Jernigan은 스튜디오에서 녹음되어 다양한 감정과 억양으로 대사를 읽었습니다. 녹음에는 자연스러운 멈춤과 호흡, 그리고 그의 전형적인 언어 선택이 포함되었습니다. 이 데이터로 AI 모델은 Jernigan의 AI 음성을 생성했습니다. 다양한 팟캐스트 호스트에서 더 많은 AI 음성을 생성하면 보다 효율적인 프로세스와 개인화된 팟캐스트 광고의 새로운 시대를 위한 길을 열 수 있습니다.

no-code 및 low-code 움직임이 증가함에 따라 AppMaster enable users to build backend, web, and mobile applications without extensive knowledge of code or programming. This type of advancement, along with AI-generated podcast ads, is indicative of a general trend toward making technology more accessible and efficient in various domains. Check out the full guide on no-code and low-code app development to explore more possibilities.

AI가 생성한 음성의 개념은 새로운 것이 아니지만 실제 사람의 목소리를 설득력 있게 모방하는 능력은 최근에 개발된 것입니다. 팟캐스트 호스트의 AI 생성 음성으로 호스트 읽기 광고를 생성하려는 Spotify의 잠재적인 노력은 팟캐스트 업계에 진정성, 개인화 및 수익 증대를 가져와 제작자와 청취자 모두에게 혜택을 줄 수 있습니다.