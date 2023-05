স্পটিফাই, জনপ্রিয় স্ট্রিমিং পরিষেবা, শো-এর হোস্টের কণ্ঠস্বর ব্যবহার করে হোস্ট-পড়িত পডকাস্ট বিজ্ঞাপন তৈরি করতে উন্নত এআই প্রযুক্তির বিকাশ করছে বলে জানা গেছে। পডকাস্ট বিজ্ঞাপনের এই উদ্ভাবনী পদ্ধতি নির্মাতাদের তাদের লক্ষ্য শ্রোতাদের কাছে পৌঁছানোর এবং আরও খাঁটি উপায়ে যুক্ত করার নতুন সুযোগ প্রদান করতে পারে।

দ্য বিল সিমন্স পডকাস্টের একটি সাম্প্রতিক পর্ব থেকে খবরটি এসেছে, যেখানে দ্য রিঙ্গার হোস্ট এবং প্রতিষ্ঠাতা, বিল সিমন্স, স্পটিফাইয়ের পরিকল্পনার অন্তর্দৃষ্টি ভাগ করেছেন। সিমন্সের মতে, পডকাস্টাররা তাদের কণ্ঠস্বর বিজ্ঞাপনে ব্যবহারের জন্য অনুমোদন দিতে সক্ষম হবে, যা বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের সম্ভাবনা উন্মুক্ত করতে পারে, যেমন জিও-টার্গেটেড বিজ্ঞাপন এবং একাধিক ভাষায় বিজ্ঞাপন। 2020 সালে স্পটিফাই দ্বারা রিঙ্গার অধিগ্রহণ করা হয়েছিল, এবং সিমন্সের মন্তব্য স্ট্রিমিং জায়ান্টের সম্ভাব্য উদ্দেশ্যগুলিকে প্রকাশ করে।

স্পটিফাই-এর এআই ডিজে প্রযুক্তি, যেটি কোম্পানির সাংস্কৃতিক অংশীদারিত্বের প্রধান এবং পডকাস্ট হোস্ট জেভিয়ার “এক্স” জার্নিগানের কণ্ঠে প্রশিক্ষিত হয়েছিল, এআই-জেনারেটেড পডকাস্ট বিজ্ঞাপনগুলির এই পরিকল্পনাগুলির অগ্রদূত হিসাবে কাজ করেছিল। এআই প্রযুক্তির এই অ্যাপ্লিকেশনটি শ্রোতাদের জন্য আরও ব্যক্তিগতকৃত এবং নিমগ্ন অভিজ্ঞতা তৈরি করে পডকাস্ট বিজ্ঞাপনে বিপ্লব ঘটাতে পারে।

যদিও স্ট্রিমিং পরিষেবাটি এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে এআই-উত্পন্ন পডকাস্ট বিজ্ঞাপনগুলির জন্য তাদের পরিকল্পনার বিষয়ে নিশ্চিত করতে পারেনি, এআই বিকাশে তাদের বিনিয়োগ এবং গবেষণা জ্বালানী অনুমান। Spotify-এর কাছে ব্যক্তিগতকরণ এবং মেশিন লার্নিং, OpenAI মডেল ব্যবহার করে এবং বৃহৎ ভাষার মডেল, জেনারেটিভ ভয়েস প্রযুক্তি এবং আরও অনেক কিছুর মতো ক্ষেত্রগুলি অন্বেষণ করে শত শত একটি দল কাজ করছে বলে জানা গেছে।

এআই ডিজে বিকাশের জন্য, জার্নিগানকে একটি স্টুডিওতে রেকর্ড করা হয়েছিল, বিভিন্ন আবেগ এবং ক্যাডেনস সহ লাইন পড়া। রেকর্ডিংগুলিতে প্রাকৃতিক বিরতি এবং শ্বাস, সেইসাথে তার সাধারণ ভাষা পছন্দ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই ডেটা দিয়ে, AI মডেল Jernigan এর AI ভয়েস তৈরি করেছে। পডকাস্ট হোস্টের অ্যারে থেকে আরও AI ভয়েস তৈরি করা আরও কার্যকর প্রক্রিয়া এবং ব্যক্তিগতকৃত পডকাস্ট বিজ্ঞাপনের একটি নতুন যুগের পথ প্রশস্ত করতে পারে।

যদিও এআই-উত্পাদিত ভয়েসের ধারণাটি নতুন নয়, বাস্তব মানুষের কণ্ঠস্বরকে দৃঢ়ভাবে অনুকরণ করার তাদের ক্ষমতা একটি সাম্প্রতিক বিকাশ। পডকাস্ট হোস্টের AI-জেনারেটেড ভয়েসের সাহায্যে হোস্ট-পঠিত বিজ্ঞাপনগুলি তৈরি করার জন্য Spotify-এর সম্ভাব্য প্রচেষ্টা পডকাস্টিং শিল্পে সত্যতা, ব্যক্তিগতকরণ এবং বর্ধিত আয় আনতে পারে, যা নির্মাতা এবং শ্রোতাদের সমানভাবে উপকৃত করে।