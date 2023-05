Spotify, der beliebte Streaming-Dienst, entwickelt angeblich eine fortschrittliche KI-Technologie, um Podcast-Werbung mit den Stimmen der Moderatoren zu erzeugen. Dieser innovative Ansatz für Podcast-Werbung könnte den Machern neue Möglichkeiten bieten, ihre Zielgruppen auf authentischere Weise zu erreichen und anzusprechen.

Die Nachricht stammt aus einer aktuellen Folge des Bill Simmons Podcast, in der der Moderator und Gründer von The Ringer, Bill Simmons, Einblicke in die Pläne von Spotify gab. Laut Simmons werden Podcaster in der Lage sein, die Verwendung ihrer Stimmen in Anzeigen zu genehmigen, was verschiedene Werbemöglichkeiten eröffnen könnte, wie z. B. geo-targeted Anzeigen und Anzeigen in mehreren Sprachen. The Ringer wurde 2020 von Spotify übernommen, und die Kommentare von Simmons brachten die möglichen Absichten des Streaming-Riesen ans Licht.

Die KI-DJ-Technologie von Spotify, die an der Stimme von Xavier "X" Jernigan, dem Leiter der Kulturpartnerschaften und Podcast-Moderator des Unternehmens, trainiert wurde, diente als Vorläufer dieser Pläne für KI-generierte Podcast-Anzeigen. Diese Anwendung der KI-Technologie könnte die Podcast-Werbung revolutionieren, indem sie ein personalisierteres und intensiveres Erlebnis für die Hörer schafft.

Obwohl der Streaming-Dienst seine Pläne für KI-generierte Podcast-Werbung noch nicht offiziell bestätigt hat, geben seine Investitionen in die KI-Entwicklung und -Forschung Anlass zu Spekulationen. Spotify hat Berichten zufolge ein Team von Hunderten von Mitarbeitern, die an Personalisierung und maschinellem Lernen arbeiten, das OpenAI-Modell nutzen und Bereiche wie Large Language Models, generative Sprachtechnologien und mehr erforschen.

Um den KI-DJ zu entwickeln, wurde Jernigan in einem Studio aufgenommen, wo er Zeilen mit unterschiedlichen Emotionen und Kadenzen las. Die Aufnahmen enthielten natürliche Pausen und Atemzüge sowie seine typische Sprachwahl. Aus diesen Daten generierte das KI-Modell die KI-Stimme von Jernigan. Die Erstellung weiterer KI-Stimmen aus einer Reihe von Podcast-Moderatoren könnte den Weg für einen effizienteren Prozess und eine neue Ära der personalisierten Podcast-Werbung ebnen.

Während das Konzept der KI-generierten Stimmen nicht neu ist, ist ihre Fähigkeit, die Stimmen echter Menschen überzeugend zu imitieren, eine neuere Entwicklung. Spotifys potenzielles Bestreben, Host-Read-Anzeigen mit KI-generierten Stimmen von Podcast-Moderatoren zu erstellen, könnte der Podcast-Branche Authentizität, Personalisierung und höhere Einnahmen bringen, wovon Macher und Hörer gleichermaßen profitieren.