يقال إن Spotify ، خدمة البث الشهيرة ، تعمل على تطوير تقنية ذكاء اصطناعي متقدمة لإنشاء إعلانات بودكاست يقرأها المضيف باستخدام أصوات مضيف العرض. يمكن أن يوفر هذا النهج المبتكر لإعلانات البودكاست للمبدعين فرصًا جديدة للوصول إلى جمهورهم المستهدف وإشراكهم بطريقة أكثر واقعية.

جاءت هذه الأخبار من حلقة حديثة من The Bill Simmons Podcast ، حيث شارك مضيف ومؤسس The Ringer ، بيل سيمونز ، رؤى ثاقبة لخطط Spotify. وفقًا لسيمونز ، سيتمكن القائمون على البودكاست من منح الموافقة على استخدام أصواتهم في الإعلانات ، مما قد يفتح إمكانيات إعلانية متنوعة ، مثل إعلانات الاستهداف الجغرافي والإعلانات بلغات متعددة. استحوذت Spotify على Ringer في عام 2020 ، وسلطت تعليقات Simmons الضوء على النوايا المحتملة لعملاق البث.

كانت تقنية AI DJ الخاصة بـ Spotify ، والتي تم تدريبها على صوت Xavier “X” Jernigan ، رئيس الشراكات الثقافية ومضيف البودكاست في الشركة ، بمثابة مقدمة لهذه الخطط لإعلانات البودكاست التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. قد يُحدث تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي هذا ثورة في إعلانات البودكاست من خلال إنشاء تجربة أكثر تخصيصًا وغامرة للمستمعين.

في حين أن خدمة البث لم تؤكد رسميًا خططها الخاصة بإعلانات البودكاست التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ، فإن استثماراتها في تطوير الذكاء الاصطناعي والبحث عن التكهنات. يقال إن Spotify لديها فريق من المئات يعملون على التخصيص والتعلم الآلي ، باستخدام نموذج OpenAI واستكشاف مجالات مثل نماذج اللغات الكبيرة ، وتقنيات الصوت التوليفية ، والمزيد.

لتطوير AI DJ ، تم تسجيل Jernigan في الاستوديو ، وقراءة الخطوط ذات العواطف والإيقاعات المختلفة. تضمنت التسجيلات فترات توقف وأنفاس طبيعية ، بالإضافة إلى اختياراته اللغوية النموذجية. باستخدام هذه البيانات ، أنتج نموذج الذكاء الاصطناعي صوت Jernigan's AI. يمكن أن يؤدي إنشاء المزيد من أصوات الذكاء الاصطناعي من مجموعة من مضيفي البودكاست إلى تمهيد الطريق لعملية أكثر كفاءة وعصرًا جديدًا من إعلانات البودكاست المخصصة.

في حين أن مفهوم الأصوات المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي ليس جديدًا ، فإن قدرتها على تقليد أصوات الأشخاص الحقيقيين بشكل مقنع يعد تطورًا أكثر حداثة. إن محاولة Spotify المحتملة لإنشاء إعلانات يقرأها المضيف بأصوات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي من مضيفي البودكاست يمكن أن تجلب الأصالة والتخصيص وزيادة الإيرادات لصناعة البودكاست ، مما يفيد المبدعين والمستمعين على حد سواء.