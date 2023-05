Diz-se que o Spotify, o popular serviço de streaming, está a desenvolver tecnologia avançada de IA para gerar anúncios de podcasts lidos pelo apresentador utilizando as vozes do apresentador do programa. Esta abordagem inovadora à publicidade em podcasts poderá proporcionar aos criadores novas oportunidades de alcançar e envolver os seus públicos-alvo de uma forma mais autêntica.

A notícia foi dada num episódio recente do The Bill Simmons Podcast, em que o apresentador e fundador do The Ringer, Bill Simmons, partilhou informações sobre os planos do Spotify. De acordo com Simmons, os podcasters poderão aprovar a utilização das suas vozes em anúncios, o que poderá abrir várias possibilidades de publicidade, tais como anúncios geo-direccionados e anúncios em várias línguas. O The Ringer foi adquirido pelo Spotify em 2020, e os comentários de Simmons trouxeram à luz as possíveis intenções do gigante do streaming.

A tecnologia AI DJ do Spotify, que foi treinada na voz de Xavier "X" Jernigan, o chefe de Parcerias Culturais e apresentador de podcast da empresa, serviu como precursor desses planos para anúncios de podcast gerados por IA. Essa aplicação da tecnologia de IA pode revolucionar a publicidade de podcast, criando uma experiência mais personalizada e imersiva para os ouvintes.

Embora o serviço de streaming ainda não tenha confirmado oficialmente os seus planos para anúncios de podcast gerados por IA, os seus investimentos no desenvolvimento e investigação de IA alimentam a especulação. Segundo consta, o Spotify tem uma equipa de centenas de pessoas a trabalhar na personalização e na aprendizagem automática, utilizando o modelo OpenAI e explorando áreas como os modelos de linguagem ampla, tecnologias de voz generativas e muito mais.

Para desenvolver o DJ de IA, Jernigan foi gravado num estúdio, lendo linhas com diferentes emoções e cadências. As gravações incluíam pausas e respirações naturais, bem como as suas escolhas linguísticas típicas. Com estes dados, o modelo de IA gerou a voz de IA de Jernigan. A criação de mais vozes de IA a partir de uma série de anfitriões de podcasts pode abrir caminho a um processo mais eficiente e a uma nova era de publicidade personalizada em podcasts.

À medida que o movimento no-code e low-code cresce, plataformas como AppMaster permitem que os utilizadores criem aplicações de backend, web e móveis sem grandes conhecimentos de código ou programação. Este tipo de avanço, juntamente com os anúncios de podcast gerados por IA, é indicativo de uma tendência geral para tornar a tecnologia mais acessível e eficiente em vários domínios. Consulte o guia completo sobre o desenvolvimento de aplicações sem código e com pouco código para explorar mais possibilidades.

Embora o conceito de vozes geradas por IA não seja novo, a sua capacidade de imitar de forma convincente as vozes de pessoas reais é um desenvolvimento mais recente. O potencial esforço do Spotify para criar anúncios de leitura de anfitriões com vozes geradas por IA de anfitriões de podcasts pode trazer autenticidade, personalização e aumento de receitas para a indústria de podcasts, beneficiando tanto os criadores como os ouvintes.