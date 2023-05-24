据说，流行的流媒体服务Spotify正在开发先进的人工智能技术，利用节目主持人的声音生成主持人阅读的播客广告。这种播客广告的创新方法可以为创作者提供新的机会，以更真实的方式接触和吸引他们的目标受众。

这一消息来自最近一集的《比尔-西蒙斯播客》，其中主持人和The Ringer的创始人比尔-西蒙斯分享了对Spotify计划的见解。根据西蒙斯的说法，播客将能够批准在广告中使用他们的声音，这可能会开辟各种广告的可能性，如地理定位广告和多语言广告。The Ringer在2020年被Spotify收购，西蒙斯的评论让这家流媒体巨头的可能意图曝光。

Spotify的人工智能DJ技术，是根据该公司文化伙伴关系主管和播客主持人Xavier "X" Jernigan的声音训练出来的，是这些人工智能生成的播客广告计划的前奏。这种人工智能技术的应用可能会通过为听众创造更个性化和沉浸式的体验来彻底改变播客广告。

虽然流媒体服务还没有正式确认他们的人工智能播客广告计划，但他们在人工智能开发和研究方面的投资助长了猜测。据报道，Spotify有一个数百人的团队致力于个性化和机器学习，利用OpenAI模型并探索大型语言模型、生成性语音技术等领域。

为了开发人工智能DJ，Jernigan在录音室里被录制下来，用不同的情绪和腔调读台词。录音包括自然停顿和呼吸，以及他的典型语言选择。有了这些数据，人工智能模型生成了杰尼根的人工智能声音。从一系列播客主持人中创造出更多的人工智能声音，可以为一个更有效的过程和个性化播客广告的新时代铺平道路。

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虽然人工智能生成声音的概念并不新鲜，但其令人信服地模仿真实人物的声音的能力是最近的发展。Spotify可能会努力用人工智能生成的播客主持人的声音创建主持人阅读广告，这可能会给播客行业带来真实性、个性化和增加收入，使创作者和听众都受益。