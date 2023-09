Yapılandırılmış Sorgu Dili (SQL), ilişkisel veritabanlarını yönetmek, işlemek ve sorgulamak için kullanılan alana özgü bir dildir. SQL, ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerini (RDBMS) verimli bir şekilde oluşturmak, sürdürmek ve işletmek için kullanılan standart bir programlama dili olarak işlev görür. Uygulama geliştiricileri, veri analistleri ve veritabanı yöneticileri için önemli bir aracın yanı sıra, AppMaster no-code platformunda oluşturulanlar da dahil olmak üzere veri yoğun uygulamaların mimarisinde kritik bir bileşendir.

SQL ilk olarak 1970'lerde IBM tarafından devrim niteliğindeki ilişkisel veri modeli kavramını tanıtan Edgar F. Codd'un araştırmasına dayanarak geliştirildi. Bugün SQL, Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL ve PostgreSQL gibi çoğu RDBMS satıcısı tarafından desteklenen ilişkisel veritabanlarını yönetmek ve sorgulamak için fiili standart haline geldi. Sonuç olarak SQL becerileri, veri yönetimi ve manipülasyonuna odaklanan BT profesyonelleri için vazgeçilmez hale geldi.

SQL, özünde ilişkisel veritabanlarında depolanan veriler üzerinde dört ana işlem türünü gerçekleştirmeye hizmet eder: Oluşturma, Okuma, Güncelleme ve Silme (CRUD).

Oluşturma: SQL, veri şemasını tanımlamak, tablolar arasında ilişkiler kurmak ve veri bütünlüğünü uygulamak için yeni tabloların ve diğer veritabanı nesnelerinin (örneğin, dizinler, görünümler ve kısıtlamalar) oluşturulmasına olanak tanır. CREATE TABLE ve CREATE INDEX ifadeleri bu bağlamda kullanılan SQL komutlarının örnekleridir.

Okuma: SQL, kullanıcıların belirli kriterlere göre bir veya daha fazla tablodan veri almasını sağlar. Bu, sorgulanan verileri filtrelemek, toplamak ve sıralamak için WHERE, GROUP BY, HAVING ve ORDER BY gibi çeşitli cümlelerle birleştirilebilen SELECT ifadesi kullanılarak gerçekleştirilir. INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN veya FULL OUTER JOIN operatörlerini kullanarak birden fazla tabloyu birleştirme yeteneği, SQL'in diğer bir önemli özelliğidir ve kullanıcılara ilişkisel veritabanlarından karmaşık bilgiler elde etme yetkisi verir.

Güncelleme: SQL, veri değerlerinin değiştirilmesi veya yeni kayıtların eklenmesi de dahil olmak üzere tablolardaki mevcut verileri değiştirmek için komutlar sağlar. Örnekler arasında mevcut satırları değiştirmek için UPDATE ifadesi ve yenilerini eklemek için INSERT INTO ifadesi yer alır. Ek olarak, SQL'in ALTER TABLE komutu tabloların yapısında veya bunlarla ilişkili kısıtlamalarda, dizinlerde ve diğer nesnelerde değişiklik yapılmasını sağlar.

Sil: SQL ayrıca tablolardan verilerin kaldırılmasının yanı sıra tüm tabloların veya diğer veritabanı nesnelerinin silinmesini de kolaylaştırır. DELETE FROM ifadesi belirli satırların kaldırılmasını yönetirken, DROP TABLE komutu tüm tablo yapılarını ve ilgili verileri ortadan kaldırır.

SQL'in tanımlayıcı özelliklerinden biri, eşzamanlı çok kullanıcılı ortamlarda veri işlemlerinin güvenilirliğini ve bütünlüğünü garanti eden ACID modelinin (Atomiklik, Tutarlılık, Yalıtım ve Dayanıklılık) ilkelerine bağlılığıdır. Bu, birden fazla SQL ifadesini tek, bölünemez bir iş biriminde birleştiren işlemlerin kullanılmasıyla elde edilir. İşlemler, ilgili tüm ifadelerin başarıyla tamamlanmasını veya başarısızlık durumunda eski durumuna geri döndürülmesini sağlayarak veri tutarlılığını korur.

SQL, başlangıcından bu yana, her biri yeni özellikler ve yetenekler ekleyen SQL-92, SQL-99 ve SQL:2003 gibi çok sayıda uzantı ve varyasyonla önemli ölçüde gelişti. Ayrıca, her RDBMS satıcısı genellikle ürünlerine göre uyarlanmış, bazen "lehçeler" olarak anılan belirli özellikler veya geliştirmeler sunar.

AppMaster no-code platformu, PostgreSQL uyumlu veritabanlarıyla kusursuz entegrasyonu kolaylaştırdığı için arka uç, web ve mobil uygulamalarda SQL kullanımını destekler. Bu uyumluluk, AppMaster tarafından oluşturulan uygulamaların ilişkisel verilerle verimli bir şekilde çalışmasına ve SQL'in verileri yönetme, sorgulama ve dönüştürme konusundaki kanıtlanmış güçlü yanlarından yararlanmasına olanak tanır. SQL ve AppMaster platformunun bu kombinasyonu, müşterilerin kendi özel ihtiyaçlarına göre tasarlanmış güçlü, ölçeklenebilir ve uygun maliyetli yazılım çözümleri oluşturmasına olanak tanır.

Sonuç olarak, Yapılandırılmış Sorgu Dili (SQL), ilişkisel veritabanlarını yönetmek, sorgulamak ve değiştirmek için hayati bir araç olup, BT profesyonellerinin ve yazılım geliştiricilerinin uygulamalarında verimli veri işleme elde etmelerini sağlar. SQL'in AppMaster uygulamalarıyla uyumluluğu, bu denenmiş ve doğrulanmış programlama dilinin çok çeşitli kullanım durumlarında ve endüstrilerde sağladığı çok yönlülüğü ve güçlü performansı vurgulamaktadır.