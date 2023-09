El lenguaje de consulta estructurado (SQL) es un lenguaje específico de dominio que se utiliza para administrar, manipular y consultar bases de datos relacionales. SQL funciona como un lenguaje de programación estándar empleado para crear, mantener y operar sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de manera eficiente. Es una herramienta esencial para desarrolladores de aplicaciones, analistas de datos y administradores de bases de datos, así como un componente crítico en la arquitectura de aplicaciones con uso intensivo de datos, incluidas las creadas en la plataforma no-code AppMaster.

SQL fue desarrollado inicialmente por IBM en la década de 1970, basándose en la investigación de Edgar F. Codd, quien introdujo el concepto revolucionario del modelo de datos relacionales. Hoy en día, SQL se ha convertido en el estándar de facto para gestionar y consultar bases de datos relacionales, compatible con la mayoría de los proveedores de RDBMS, como Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL y PostgreSQL. Como resultado, las habilidades de SQL se han vuelto indispensables para los profesionales de TI centrados en la gestión y manipulación de datos.

Básicamente, SQL sirve para realizar cuatro tipos principales de operaciones sobre datos almacenados en bases de datos relacionales: Crear, Leer, Actualizar y Eliminar (CRUD).

Crear: SQL permite la creación de nuevas tablas y otros objetos de base de datos (por ejemplo, índices, vistas y restricciones) para definir el esquema de datos, establecer relaciones entre tablas y hacer cumplir la integridad de los datos. Las declaraciones CREATE TABLE y CREATE INDEX son ejemplos de comandos SQL utilizados en este contexto.

Leer: SQL permite a los usuarios recuperar datos de una o varias tablas según criterios específicos. Esto se logra utilizando la instrucción SELECT, que se puede combinar con varias cláusulas, como WHERE, GROUP BY, HAVING y ORDER BY, para filtrar, agregar y ordenar los datos que se consultan. La capacidad de unir varias tablas utilizando los operadores INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN o FULL OUTER JOIN es otra característica esencial de SQL, que permite a los usuarios extraer información compleja de bases de datos relacionales.

Actualización: SQL proporciona comandos para modificar datos existentes en tablas, incluida la modificación de valores de datos o la adición de nuevos registros. Los ejemplos incluyen la instrucción UPDATE para modificar filas existentes y la instrucción INSERT INTO para agregar nuevas. Además, el comando ALTER TABLE de SQL permite cambios en la estructura de las tablas o sus restricciones, índices y otros objetos asociados.

Eliminar: SQL también facilita la eliminación de datos de las tablas, así como la eliminación de tablas completas u otros objetos de la base de datos. La instrucción DELETE FROM maneja la eliminación de filas específicas, mientras que el comando DROP TABLE elimina estructuras completas de tablas y datos asociados.

Uno de los rasgos definitorios de SQL es su adhesión a los principios del modelo ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad), que garantiza la confiabilidad e integridad de las transacciones de datos en entornos multiusuario concurrentes. Esto se logra mediante el uso de transacciones, que agrupan múltiples declaraciones SQL en una única unidad de trabajo indivisible. Las transacciones garantizan que todas las declaraciones asociadas se completen con éxito o se reviertan a su estado anterior en caso de falla, preservando la coherencia de los datos.

SQL ha evolucionado considerablemente desde sus inicios, con numerosas extensiones y variaciones, como SQL-92, SQL-99 y SQL:2003, cada una de las cuales agrega nuevas características y capacidades. Además, cada proveedor de RDBMS suele ofrecer características o mejoras específicas, a veces denominadas "dialectos", adaptadas a sus productos.

La plataforma no-code AppMaster admite el uso de SQL en sus aplicaciones backend, web y móviles, ya que facilita una integración perfecta con bases de datos compatibles con PostgreSQL. Esta compatibilidad permite que las aplicaciones generadas por AppMaster trabajen con datos relacionales de manera eficiente, aprovechando las fortalezas comprobadas de SQL en la gestión, consulta y transformación de datos. Esta combinación de SQL y la plataforma AppMaster permite a los clientes crear soluciones de software potentes, escalables y rentables adaptadas a sus necesidades específicas.

En conclusión, el lenguaje de consulta estructurado (SQL) es una herramienta vital para administrar, consultar y manipular bases de datos relacionales, lo que permite a los profesionales de TI y desarrolladores de software lograr un manejo eficiente de datos en sus aplicaciones. La compatibilidad de SQL con las aplicaciones AppMaster resalta la versatilidad y el potente rendimiento que ofrece este lenguaje de programación probado y verdadero en una amplia variedad de casos de uso e industrias.