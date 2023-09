Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) là ngôn ngữ dành riêng cho miền được sử dụng để quản lý, thao tác và truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ. SQL hoạt động như một ngôn ngữ lập trình tiêu chuẩn được sử dụng để tạo, duy trì và vận hành các hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) một cách hiệu quả. Nó là một công cụ thiết yếu dành cho các nhà phát triển ứng dụng, nhà phân tích dữ liệu và quản trị viên cơ sở dữ liệu, đồng thời là một thành phần quan trọng trong kiến ​​trúc của các ứng dụng sử dụng nhiều dữ liệu, bao gồm cả những ứng dụng được tạo trên nền tảng no-code AppMaster.

SQL ban đầu được IBM phát triển vào những năm 1970, dựa trên nghiên cứu của Edgar F. Codd, người đã đưa ra khái niệm mang tính cách mạng về mô hình dữ liệu quan hệ. Ngày nay, SQL đã trở thành tiêu chuẩn thực tế để quản lý và truy vấn cơ sở dữ liệu quan hệ, được hỗ trợ bởi hầu hết các nhà cung cấp RDBMS, chẳng hạn như Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL và PostgreSQL. Do đó, các kỹ năng SQL đã trở nên không thể thiếu đối với các chuyên gia CNTT tập trung vào quản lý và thao tác dữ liệu.

Về cốt lõi, SQL phục vụ để thực hiện bốn loại hoạt động chính trên dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu quan hệ: Tạo, Đọc, Cập nhật và Xóa (CRUD).

Tạo: SQL cho phép tạo các bảng mới và các đối tượng cơ sở dữ liệu khác (ví dụ: chỉ mục, dạng xem và ràng buộc) để xác định lược đồ dữ liệu, thiết lập mối quan hệ giữa các bảng và thực thi tính toàn vẹn dữ liệu. Các câu lệnh CREATE TABLE và CREATE INDEX là ví dụ về các lệnh SQL được sử dụng trong ngữ cảnh này.

Đọc: SQL cho phép người dùng truy xuất dữ liệu từ một hoặc nhiều bảng dựa trên các tiêu chí cụ thể. Điều này đạt được bằng cách sử dụng câu lệnh SELECT, câu lệnh này có thể được kết hợp với nhiều mệnh đề khác nhau, chẳng hạn như WHERE, GROUP BY, HAVING và ORDER BY, để lọc, tổng hợp và sắp xếp dữ liệu đang được truy vấn. Khả năng tham gia nhiều bảng bằng cách sử dụng các toán tử INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN hoặc FULL OUTER JOIN là một tính năng thiết yếu khác của SQL, cho phép người dùng trích xuất những hiểu biết phức tạp từ cơ sở dữ liệu quan hệ.

Cập nhật: SQL cung cấp các lệnh để thay đổi dữ liệu hiện có trong bảng, bao gồm sửa đổi giá trị dữ liệu hoặc thêm bản ghi mới. Các ví dụ bao gồm câu lệnh UPDATE để sửa đổi các hàng hiện có và câu lệnh INSERT INTO để thêm các hàng mới. Ngoài ra, lệnh ALTER TABLE của SQL cho phép thay đổi cấu trúc của bảng hoặc các ràng buộc, chỉ mục và các đối tượng khác liên quan của chúng.

Xóa: SQL cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc xóa dữ liệu khỏi bảng cũng như xóa các bảng hoàn chỉnh hoặc các đối tượng cơ sở dữ liệu khác. Câu lệnh DELETE FROM xử lý việc xóa các hàng cụ thể, trong khi lệnh DROP TABLE sẽ loại bỏ toàn bộ cấu trúc bảng và dữ liệu liên quan.

Một trong những đặc điểm nổi bật của SQL là việc tuân thủ các nguyên tắc của mô hình ACID (Tính nguyên tử, Tính nhất quán, Cách ly và Độ bền), đảm bảo độ tin cậy và tính toàn vẹn của các giao dịch dữ liệu trong môi trường nhiều người dùng đồng thời. Điều này đạt được thông qua việc sử dụng các giao dịch, gói nhiều câu lệnh SQL thành một đơn vị công việc duy nhất, không thể chia cắt. Các giao dịch đảm bảo rằng tất cả các câu lệnh liên quan đều được hoàn thành thành công hoặc được khôi phục về trạng thái cũ trong trường hợp không thành công, duy trì tính nhất quán của dữ liệu.

SQL đã phát triển đáng kể kể từ khi ra đời, với nhiều phần mở rộng và biến thể như SQL-92, SQL-99 và SQL:2003, mỗi phần mở rộng và biến thể đều bổ sung thêm các tính năng và khả năng mới. Hơn nữa, mỗi nhà cung cấp RDBMS thường cung cấp các tính năng hoặc cải tiến cụ thể, đôi khi được gọi là "phương ngữ", được điều chỉnh cho phù hợp với sản phẩm của họ.

Nền tảng no-code AppMaster hỗ trợ việc sử dụng SQL trong các ứng dụng phụ trợ, web và di động vì nó tạo điều kiện tích hợp liền mạch với cơ sở dữ liệu tương thích với PostgreSQL. Khả năng tương thích này cho phép các ứng dụng do AppMaster tạo ra hoạt động với dữ liệu quan hệ một cách hiệu quả, tận dụng các thế mạnh đã được chứng minh của SQL trong việc quản lý, truy vấn và chuyển đổi dữ liệu. Sự kết hợp giữa SQL và nền tảng AppMaster này cho phép khách hàng tạo ra các giải pháp phần mềm mạnh mẽ, có thể mở rộng và tiết kiệm chi phí phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ.

Tóm lại, Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc (SQL) là một công cụ quan trọng để quản lý, truy vấn và thao tác cơ sở dữ liệu quan hệ, cho phép các chuyên gia CNTT và nhà phát triển phần mềm xử lý dữ liệu hiệu quả trong ứng dụng của họ. Khả năng tương thích của SQL với các ứng dụng AppMaster làm nổi bật tính linh hoạt và hiệu suất mạnh mẽ mà ngôn ngữ lập trình đã được kiểm chứng này mang lại trong nhiều trường hợp sử dụng và ngành khác nhau.