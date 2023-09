Strukturierte Abfragesprache (SQL)

Structured Query Language (SQL) ist eine domänenspezifische Sprache, die zum Verwalten, Bearbeiten und Abfragen relationaler Datenbanken verwendet wird. SQL fungiert als Standardprogrammiersprache zum effizienten Erstellen, Verwalten und Betreiben relationaler Datenbankverwaltungssysteme (RDBMS). Es ist ein unverzichtbares Werkzeug für Anwendungsentwickler, Datenanalysten und Datenbankadministratoren sowie eine wichtige Komponente in der Architektur datenintensiver Anwendungen, einschließlich solcher, die auf der no-code Plattform AppMaster erstellt wurden.

SQL wurde ursprünglich in den 1970er Jahren von IBM entwickelt, basierend auf der Forschung von Edgar F. Codd, der das revolutionäre Konzept des relationalen Datenmodells einführte. Heute ist SQL zum De-facto-Standard für die Verwaltung und Abfrage relationaler Datenbanken geworden und wird von den meisten RDBMS-Anbietern wie Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL und PostgreSQL unterstützt. Daher sind SQL-Kenntnisse für IT-Experten, die sich auf Datenverwaltung und -manipulation konzentrieren, unverzichtbar geworden.

Im Kern dient SQL dazu, vier primäre Arten von Operationen an in relationalen Datenbanken gespeicherten Daten durchzuführen: Erstellen, Lesen, Aktualisieren und Löschen (CRUD).

Erstellen: SQL ermöglicht die Erstellung neuer Tabellen und anderer Datenbankobjekte (z. B. Indizes, Ansichten und Einschränkungen), um das Datenschema zu definieren, Beziehungen zwischen Tabellen herzustellen und die Datenintegrität durchzusetzen. Die Anweisungen CREATE TABLE und CREATE INDEX sind Beispiele für SQL-Befehle, die in diesem Zusammenhang verwendet werden.

Lesen: Mit SQL können Benutzer Daten aus einer oder mehreren Tabellen basierend auf bestimmten Kriterien abrufen. Dies wird mithilfe der SELECT-Anweisung erreicht, die mit verschiedenen Klauseln wie WHERE, GROUP BY, HAVING und ORDER BY kombiniert werden kann, um die abgefragten Daten zu filtern, zu aggregieren und zu sortieren. Die Möglichkeit, mehrere Tabellen mit den Operatoren INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN oder FULL OUTER JOIN zu verknüpfen, ist ein weiteres wesentliches Merkmal von SQL und ermöglicht es Benutzern, komplexe Erkenntnisse aus relationalen Datenbanken zu extrahieren.

Update: SQL bietet Befehle zum Ändern vorhandener Daten in Tabellen, einschließlich der Änderung von Datenwerten oder dem Hinzufügen neuer Datensätze. Beispiele hierfür sind die UPDATE-Anweisung zum Ändern vorhandener Zeilen und die INSERT INTO-Anweisung zum Hinzufügen neuer Zeilen. Darüber hinaus ermöglicht der SQL-Befehl ALTER TABLE Änderungen an der Struktur von Tabellen oder den damit verbundenen Einschränkungen, Indizes und anderen Objekten.

Löschen: SQL ermöglicht auch das Entfernen von Daten aus Tabellen sowie das Löschen kompletter Tabellen oder anderer Datenbankobjekte. Die DELETE FROM-Anweisung übernimmt das Entfernen bestimmter Zeilen, während der DROP TABLE-Befehl ganze Tabellenstrukturen und zugehörige Daten löscht.

Eines der entscheidenden Merkmale von SQL ist die Einhaltung der Prinzipien des ACID-Modells (Atomizität, Konsistenz, Isolation und Haltbarkeit), das die Zuverlässigkeit und Integrität von Datentransaktionen in gleichzeitigen Mehrbenutzerumgebungen garantiert. Dies wird durch den Einsatz von Transaktionen erreicht, die mehrere SQL-Anweisungen in einer einzigen, unteilbaren Arbeitseinheit bündeln. Transaktionen stellen sicher, dass alle zugehörigen Anweisungen entweder erfolgreich abgeschlossen werden oder im Falle eines Fehlers in ihren vorherigen Zustand zurückgesetzt werden, wodurch die Datenkonsistenz gewahrt bleibt.

SQL hat sich seit seiner Einführung erheblich weiterentwickelt, mit zahlreichen Erweiterungen und Variationen wie SQL-92, SQL-99 und SQL:2003, die jeweils neue Funktionen und Fähigkeiten hinzufügen. Darüber hinaus bietet jeder RDBMS-Anbieter in der Regel spezifische, auf seine Produkte zugeschnittene Funktionen oder Erweiterungen an, die manchmal auch als „Dialekte“ bezeichnet werden.

Die AppMaster no-code Plattform unterstützt die Verwendung von SQL in ihren Backend-, Web- und mobilen Anwendungen, da sie eine nahtlose Integration mit PostgreSQL-kompatiblen Datenbanken ermöglicht. Diese Kompatibilität ermöglicht es den von AppMaster generierten Anwendungen, effizient mit relationalen Daten zu arbeiten und dabei die bewährten Stärken von SQL bei der Verwaltung, Abfrage und Transformation von Daten zu nutzen. Diese Kombination aus SQL und der AppMaster Plattform ermöglicht es Kunden, leistungsstarke, skalierbare und kostengünstige Softwarelösungen zu erstellen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Structured Query Language (SQL) ein wichtiges Werkzeug zum Verwalten, Abfragen und Bearbeiten relationaler Datenbanken ist und es IT-Experten und Softwareentwicklern ermöglicht, eine effiziente Datenverarbeitung in ihren Anwendungen zu erreichen. Die Kompatibilität von SQL mit AppMaster Anwendungen unterstreicht die Vielseitigkeit und leistungsstarke Leistung, die diese bewährte Programmiersprache in einer Vielzahl von Anwendungsfällen und Branchen bietet.