Linguagem de consulta estruturada (SQL)

Structured Query Language (SQL) é uma linguagem específica de domínio usada para gerenciar, manipular e consultar bancos de dados relacionais. SQL funciona como uma linguagem de programação padrão empregada para criar, manter e operar sistemas de gerenciamento de banco de dados relacional (RDBMS) de forma eficiente. É uma ferramenta essencial para desenvolvedores de aplicativos, analistas de dados e administradores de banco de dados, bem como um componente crítico na arquitetura de aplicativos com uso intensivo de dados, incluindo aqueles criados na plataforma no-code AppMaster.

O SQL foi inicialmente desenvolvido pela IBM na década de 1970, com base na pesquisa de Edgar F. Codd, que introduziu o conceito revolucionário do modelo de dados relacional. Hoje, o SQL se tornou o padrão de fato para gerenciamento e consulta de bancos de dados relacionais, suportado pela maioria dos fornecedores de RDBMS, como Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL e PostgreSQL. Como resultado, as habilidades em SQL tornaram-se indispensáveis ​​para profissionais de TI focados em gerenciamento e manipulação de dados.

Basicamente, o SQL serve para executar quatro tipos principais de operações em dados armazenados em bancos de dados relacionais: Criar, Ler, Atualizar e Excluir (CRUD).

Criar: SQL permite a criação de novas tabelas e outros objetos de banco de dados (por exemplo, índices, visualizações e restrições) para definir o esquema de dados, estabelecer relacionamentos entre tabelas e reforçar a integridade dos dados. As instruções CREATE TABLE e CREATE INDEX são exemplos de comandos SQL usados ​​neste contexto.

Leitura: SQL permite que os usuários recuperem dados de uma ou várias tabelas com base em critérios específicos. Isto é conseguido usando a instrução SELECT, que pode ser combinada com várias cláusulas, como WHERE, GROUP BY, HAVING e ORDER BY, para filtrar, agregar e classificar os dados que estão sendo consultados. A capacidade de unir várias tabelas usando os operadores INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN ou FULL OUTER JOIN é outro recurso essencial do SQL, capacitando os usuários a extrair insights complexos de bancos de dados relacionais.

Atualização: SQL fornece comandos para alterar dados existentes em tabelas, incluindo a modificação de valores de dados ou a adição de novos registros. Os exemplos incluem a instrução UPDATE para modificar linhas existentes e a instrução INSERT INTO para adicionar novas. Além disso, o comando ALTER TABLE do SQL permite alterações na estrutura das tabelas ou em suas restrições, índices e outros objetos associados.

Excluir: SQL também facilita a remoção de dados de tabelas, bem como a exclusão de tabelas completas ou outros objetos de banco de dados. A instrução DELETE FROM trata da remoção de linhas específicas, enquanto o comando DROP TABLE elimina estruturas inteiras de tabelas e dados associados.

Uma das características definidoras do SQL é a adesão aos princípios do modelo ACID (Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade), que garante a confiabilidade e integridade das transações de dados em ambientes multiusuários simultâneos. Isto é conseguido através do uso de transações, que agrupam múltiplas instruções SQL em uma unidade de trabalho única e indivisível. As transações garantem que todas as instruções associadas sejam concluídas com sucesso ou revertidas ao seu estado anterior em caso de falha, preservando a consistência dos dados.

O SQL evoluiu consideravelmente desde o seu início, com inúmeras extensões e variações, como SQL-92, SQL-99 e SQL:2003, cada uma adicionando novos recursos e capacidades. Além disso, cada fornecedor de RDBMS normalmente oferece recursos ou aprimoramentos específicos, às vezes chamados de “dialetos”, adaptados aos seus produtos.

A plataforma no-code AppMaster suporta o uso de SQL em seus aplicativos backend, web e móveis, pois facilita a integração perfeita com bancos de dados compatíveis com PostgreSQL. Essa compatibilidade permite que os aplicativos gerados pelo AppMaster trabalhem com dados relacionais de forma eficiente, aproveitando os pontos fortes comprovados do SQL no gerenciamento, consulta e transformação de dados. Essa combinação de SQL e da plataforma AppMaster permite que os clientes criem soluções de software poderosas, escaláveis ​​e econômicas, adaptadas às suas necessidades específicas.

Concluindo, a Linguagem de Consulta Estruturada (SQL) é uma ferramenta vital para gerenciar, consultar e manipular bancos de dados relacionais, permitindo que profissionais de TI e desenvolvedores de software obtenham um tratamento eficiente de dados em suas aplicações. A compatibilidade do SQL com aplicativos AppMaster destaca a versatilidade e o desempenho poderoso proporcionados por esta linguagem de programação testada e comprovada em uma ampla variedade de casos de uso e setores.