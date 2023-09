لغة الاستعلام المنظمة (SQL)

لغة الاستعلام الهيكلية (SQL) هي لغة خاصة بالمجال تُستخدم لإدارة قواعد البيانات العلائقية ومعالجتها والاستعلام عنها. تعمل SQL كلغة برمجة قياسية تستخدم لإنشاء وصيانة وتشغيل أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية (RDBMS) بكفاءة. إنها أداة أساسية لمطوري التطبيقات، ومحللي البيانات، ومسؤولي قواعد البيانات، فضلاً عن كونها مكونًا حاسمًا في بنية التطبيقات كثيفة البيانات بما في ذلك تلك التي تم إنشاؤها على النظام الأساسي AppMaster no-code.

تم تطوير SQL في البداية بواسطة IBM في السبعينيات، بناءً على بحث Edgar F. Codd، الذي قدم المفهوم الثوري لنموذج البيانات العلائقية. اليوم، أصبح SQL هو المعيار الفعلي لإدارة قواعد البيانات العلائقية والاستعلام عنها، ويدعمها معظم موردي RDBMS، مثل Oracle وMicrosoft SQL Server وMySQL وPostgreSQL. ونتيجة لذلك، أصبحت مهارات SQL لا غنى عنها لمحترفي تكنولوجيا المعلومات الذين يركزون على إدارة البيانات ومعالجتها.

في جوهرها، تعمل SQL على تنفيذ أربعة أنواع أساسية من العمليات على البيانات المخزنة في قواعد البيانات العلائقية: الإنشاء والقراءة والتحديث والحذف (CRUD).

إنشاء: يسمح SQL بإنشاء جداول جديدة وكائنات قاعدة بيانات أخرى (على سبيل المثال، الفهارس وطرق العرض والقيود) لتحديد مخطط البيانات وإقامة العلاقات بين الجداول وفرض تكامل البيانات. تعد عبارات CREATE TABLE وCREATE INDEX أمثلة لأوامر SQL المستخدمة في هذا السياق.

القراءة: يمكّن SQL المستخدمين من استرداد البيانات من جدول واحد أو عدة جداول بناءً على معايير محددة. يتم تحقيق ذلك باستخدام عبارة SELECT، والتي يمكن دمجها مع عبارات مختلفة، مثل WHERE وGROUP BY وHAVING وORDER BY، لتصفية البيانات التي يتم الاستعلام عنها وتجميعها وفرزها. تعد القدرة على الانضمام إلى جداول متعددة باستخدام عوامل INNER JOIN أو LEFT JOIN أو RIGHT JOIN أو FULL OUTER JOIN ميزة أساسية أخرى لـ SQL، مما يمكّن المستخدمين من استخراج رؤى معقدة من قواعد البيانات العلائقية.

التحديث: يوفر SQL أوامر لتغيير البيانات الموجودة في الجداول، بما في ذلك تعديل قيم البيانات أو إضافة سجلات جديدة. تتضمن الأمثلة عبارة UPDATE لتعديل الصفوف الموجودة وعبارة INSERT INTO لإضافة صفوف جديدة. بالإضافة إلى ذلك، يتيح أمر ALTER TABLE الخاص بـ SQL إجراء تغييرات على بنية الجداول أو القيود والفهارس والكائنات الأخرى المرتبطة بها.

الحذف: يسهل SQL أيضًا إزالة البيانات من الجداول، بالإضافة إلى حذف الجداول الكاملة أو كائنات قاعدة البيانات الأخرى. تعالج عبارة DELETE FROM إزالة صفوف معينة، بينما يقوم الأمر DROP TABLE بإزالة بنيات الجدول بالكامل والبيانات المرتبطة بها.

إحدى السمات المميزة لـ SQL هي التزامها بمبادئ نموذج ACID (الذرية والاتساق والعزل والمتانة)، والذي يضمن موثوقية وسلامة معاملات البيانات في بيئات متزامنة متعددة المستخدمين. يتم تحقيق ذلك من خلال استخدام المعاملات، التي تجمع عبارات SQL المتعددة في وحدة عمل واحدة غير قابلة للتجزئة. تضمن المعاملات إكمال جميع البيانات المرتبطة بنجاح أو إعادتها إلى حالتها السابقة في حالة الفشل، مع الحفاظ على اتساق البيانات.

لقد تطورت SQL بشكل كبير منذ بدايتها، مع العديد من الامتدادات والتنوعات مثل SQL-92، وSQL-99، وSQL:2003، حيث يضيف كل منها ميزات وقدرات جديدة. علاوة على ذلك، يقدم كل بائع RDBMS عادةً ميزات أو تحسينات محددة، يشار إليها أحيانًا باسم "اللهجات"، المصممة خصيصًا لمنتجاتهم.

تدعم منصة AppMaster no-code استخدام SQL في تطبيقاتها الخلفية والويب والهاتف المحمول، حيث تسهل التكامل السلس مع قواعد البيانات المتوافقة مع PostgreSQL. يسمح هذا التوافق للتطبيقات التي تم إنشاؤها بواسطة AppMaster بالعمل مع البيانات الارتباطية بكفاءة، والاستفادة من نقاط القوة المثبتة في SQL في إدارة البيانات والاستعلام عنها وتحويلها. يتيح هذا المزيج من SQL ومنصة AppMaster للعملاء إنشاء حلول برمجية قوية وقابلة للتطوير وفعالة من حيث التكلفة ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم الخاصة.

في الختام، تعد لغة الاستعلام الهيكلية (SQL) أداة حيوية لإدارة قواعد البيانات العلائقية والاستعلام عنها ومعالجتها، مما يمكّن محترفي تكنولوجيا المعلومات ومطوري البرامج من تحقيق معالجة فعالة للبيانات في تطبيقاتهم. يسلط توافق SQL مع تطبيقات AppMaster الضوء على تعدد الاستخدامات والأداء القوي الذي توفره لغة البرمجة المجربة والحقيقية هذه في مجموعة واسعة من حالات الاستخدام والصناعات.