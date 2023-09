Bahasa Kueri Terstruktur (SQL)

Structured Query Language (SQL) adalah bahasa khusus domain yang digunakan untuk mengelola, memanipulasi, dan mengkueri database relasional. SQL berfungsi sebagai bahasa pemrograman standar yang digunakan untuk membuat, memelihara, dan mengoperasikan sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) secara efisien. Ini adalah alat penting bagi pengembang aplikasi, analis data, dan administrator basis data, serta komponen penting dalam arsitektur aplikasi intensif data termasuk yang dibuat pada platform no-code AppMaster.

SQL awalnya dikembangkan oleh IBM pada tahun 1970an, berdasarkan penelitian Edgar F. Codd, yang memperkenalkan konsep revolusioner model data relasional. Saat ini, SQL telah menjadi standar de facto untuk mengelola dan menanyakan database relasional, didukung oleh sebagian besar vendor RDBMS, seperti Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL, dan PostgreSQL. Akibatnya, keterampilan SQL menjadi sangat diperlukan bagi para profesional TI yang fokus pada pengelolaan dan manipulasi data.

Pada intinya, SQL berfungsi untuk melakukan empat jenis operasi utama pada data yang disimpan dalam database relasional: Buat, Baca, Perbarui, dan Hapus (CRUD).

Buat: SQL memungkinkan pembuatan tabel baru dan objek database lainnya (misalnya indeks, tampilan, dan batasan) untuk menentukan skema data, membangun hubungan antar tabel, dan menegakkan integritas data. Pernyataan CREATE TABLE dan CREATE INDEX adalah contoh perintah SQL yang digunakan dalam konteks ini.

Baca: SQL memungkinkan pengguna mengambil data dari satu atau beberapa tabel berdasarkan kriteria tertentu. Hal ini dicapai dengan menggunakan pernyataan SELECT, yang dapat dikombinasikan dengan berbagai klausa, seperti WHERE, GROUP BY, HAVING, dan ORDER BY, untuk memfilter, menggabungkan, dan mengurutkan data yang ditanyakan. Kemampuan untuk menggabungkan beberapa tabel menggunakan operator INNER JOIN, LEFT JOIN, RIGHT JOIN, atau FULL OUTER JOIN adalah fitur penting lainnya dari SQL, yang memberdayakan pengguna untuk mengekstrak wawasan kompleks dari database relasional.

Update: SQL menyediakan perintah untuk mengubah data yang ada dalam tabel, termasuk modifikasi nilai data atau penambahan record baru. Contohnya adalah pernyataan UPDATE untuk mengubah baris yang ada dan pernyataan INSERT INTO untuk menambahkan baris baru. Selain itu, perintah ALTER TABLE SQL memungkinkan perubahan pada struktur tabel atau batasan terkait, indeks, dan objek lainnya.

Hapus: SQL juga memfasilitasi penghapusan data dari tabel, serta penghapusan tabel lengkap atau objek database lainnya. Pernyataan DELETE FROM menangani penghapusan baris tertentu, sedangkan perintah DROP TABLE menghilangkan seluruh struktur tabel dan data terkait.

Salah satu ciri khas SQL adalah kepatuhannya terhadap prinsip model ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, dan Durability), yang menjamin keandalan dan integritas transaksi data dalam lingkungan multi-pengguna secara bersamaan. Hal ini dicapai melalui penggunaan transaksi, yang menggabungkan beberapa pernyataan SQL menjadi satu unit kerja yang tidak dapat dipisahkan. Transaksi memastikan bahwa semua pernyataan terkait berhasil diselesaikan atau dikembalikan ke keadaan semula jika terjadi kegagalan, sehingga menjaga konsistensi data.

SQL telah berkembang pesat sejak awal, dengan banyak ekstensi dan variasi seperti SQL-92, SQL-99, dan SQL:2003, masing-masing menambahkan fitur dan kemampuan baru. Selain itu, setiap vendor RDBMS biasanya menawarkan fitur atau penyempurnaan tertentu, terkadang disebut sebagai "dialek", yang disesuaikan dengan produk mereka.

Platform no-code AppMaster mendukung penggunaan SQL di backend, web, dan aplikasi selulernya, karena memfasilitasi integrasi tanpa batas dengan database yang kompatibel dengan PostgreSQL. Kompatibilitas ini memungkinkan aplikasi yang dihasilkan oleh AppMaster untuk bekerja dengan data relasional secara efisien, memanfaatkan kekuatan SQL yang telah terbukti dalam mengelola, membuat kueri, dan mentransformasikan data. Kombinasi SQL dan platform AppMaster memungkinkan pelanggan menciptakan solusi perangkat lunak yang kuat, terukur, dan hemat biaya yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka.

Kesimpulannya, Structured Query Language (SQL) adalah alat penting untuk mengelola, menanyakan, dan memanipulasi database relasional, memungkinkan profesional TI dan pengembang perangkat lunak mencapai penanganan data yang efisien dalam aplikasi mereka. Kompatibilitas SQL dengan aplikasi AppMaster menyoroti keserbagunaan dan kinerja hebat yang diberikan oleh bahasa pemrograman yang terbukti benar ini dalam berbagai kasus penggunaan dan industri.